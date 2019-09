Heynen: za dwa miesiące ten medal będzie mnie cieszył

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - FRANCJA W EUROSPORT.PL

Leon staje w obronie kolegi Odbierając... czytaj dalej » Polacy, mistrzowie świata, wskazywani byli jako jeden z głównych faworytów mistrzostw Europy. W półfinale przegrali jednak w Lublanie ze Słoweńcami 1:3. Miejsce na najniższym stopniu podium zapewniło im pokonanie w Paryżu Francuzów 3:0.

- Na pewno nie powiem, że ten brąz smakuje jak złoto. Absolutnie tak nie jest - komentował w sobotę Heynen, który nieco się rozpogodził po meczu o trzecie miejsce. - Liczyłem na to, że zespół zareaguje po porażce w półfinale. Walczyliśmy, to było dobre. Jestem zadowolony z tego, jak graliśmy. Gdybyśmy grali tak dwa dni temu, to myślę, że bylibyśmy w finale - stwierdził.

Dwie kwestie

O złoto mistrzostw Europy Słowenia zagra z Serbią. - W finale nie ma zespołu, który wywalczył w sierpniu awans na igrzyska w turnieju kwalifikacyjnym. Drużyny, które to zrobiły, nieco słabiej wypadły teraz w ME. Druga kwestia: który zespół z czołowej czwórki zaliczył podczas turnieju więcej niż jedną zmianę kraju? Tylko my. Ktoś powie, że to mało istotne, ale pakowanie, ale częste przemieszczanie się i zmienianie hoteli jest męczące - podkreślił.

Polscy siatkarze w najlepszym wydaniu. Francji nie dali szans, są trzecią drużyną Europy Reprezentacja... czytaj dalej » Heynen, który prowadzi polską reprezentację od ubiegłego roku, w pierwszym sezonie wywalczył z nią mistrzostwo świata. W tym jego podopieczni zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów, a teraz dołożyli do tego brąz ME.

- W tym roku jeszcze wywalczyliśmy awans na igrzyska. Plan jest taki, by znaleźć się jeszcze na podium w Pucharze Świata. Nie wiem, czy chłopaki będą w stanie, bo to będzie bardzo trudny turniej. Ale to może być najbardziej imponujące lato w historii. Trzy razy w czołowej trójce dużych imprez i dobrze wykonana robota w kontekście igrzysk w Tokio - zaznaczył.

Jak dodał, na razie nie czuje jednak radości. - Szczęśliwy będę, jak wrócę z Japonii i wreszcie będę spał we własnym domu. Można mówić, że teraz wywalczyliśmy tylko brąz, ale trzeba jednak pamiętać, że Polacy poprzednio krążek ME zdobyli w 2011 roku. Myślę więc, że nasz obecny wynik nie jest taki zły. Za dwa miesiące ten medal będzie mnie cieszył. Dziś - myślę, że to normalne - jeszcze nie do końca - przyznał.