Miguel Falasca nie żyje. Były trener Skry Bełchatów miał 46 lat

Falasca pracował ostatnio w Saugella Team Monza, a więc czołowym zespole włoskiej, kobiecej ekstraklasy. W zakończonym niedawno sezonie prowadzona przez niego ekipa była w półfinale, gdzie uległa późniejszemu mistrzowi, a więc drużynie Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz w składzie.



E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca.



Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. pic.twitter.com/7kA2Bdjujq — Vero Volley Monza (@VeroVolleyMonza) 22 czerwca 2019

Od 2008 do 2012 roku Falasca był zawodnikiem Skry Bełchatów. W trzech pierwszych sezonach zdobywał z kolegami mistrzostwo Polski. Oprócz tego dołożył do tego trzy triumfy w walce o Puchar Polski. Sezon 2012/2013 spędził w rosyjskim Uralu Ufa. Po tamtych rozgrywkach zakończył karierę zawodniczą.

W 2013 został szkoleniowcem Skry. Miał wtedy 40 lat. W pierwszym sezonie pracy w nowej roli zdobył z zespołem mistrzostwo. W 2016 roku wygrał także ze Skrą Puchar Polski.

- Nasze myśli są jego rodziną. Miguel Angel Falasca był częścią najlepszej siatkarskiej generacji w historii naszego kraju - powiedział prezydent Hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego Alejandro Blanco. W 2007 roku świetny rozgrywający zdobył z reprezentacją niespodziewane mistrzostwo Europy.

Reanimacja nieudana

Jak podają hiszpańskie media, z dziennikiem "Marca" na czele, Falasca był we Włoszech na weselu swojego asystenta, z którym ostatnio pracował w Monzy. W pewnym momencie poczuł się gorzej i poszedł do pokoju hotelowego. Krótko potem doznał zawału serca. Natychmiastowa reanimacja nie przyniosła rezultatu. Razem z nim była żona Esther Custodio.

Falasca miał syna Daniela i córkę Sarę. Żona zmarłego wróciła już do domu, aby w trudnej chwili zająć się dziećmi.

W nowym sezonie jego podopieczną w Monzy miała być rozgrywająca Katarzyna Skorupa.