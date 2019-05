Irańczycy złożą skargę na kapitana polskich siatkarzy. "Obrażał irański naród"

Kilka dni temu Kubiak był gościem emitowanego na YouTube programu "Prawda Siatki". Podczas rozmowy został zapytany między innymi o Iran. Nie bez powodu, bo właśnie meczom Polaków z tą reprezentacją towarzyszy w ostatnich latach najwięcej emocji. Na parkiecie często dochodzi do prowokacji i kłótni.

- Zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie - przyznał Kubiak. I dodał: - Dla mnie ten naród nie istnieje, choć z dumą nazywają siebie Persami, a nie Arabami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie istnieją.

Kubiak z Irańczykami ma też do czynienia w rozgrywkach klubowych, bo ostatnio występuje w azjatyckich zespołach (Panasonic Panthers - Japonia i Beijing Volleyball - Chiny). W "Prawdzie Siatki" wspomniał, że podczas jednego z meczów pucharowych irański zawodnik "krzyczał i obrażał" jego rodzinę. - Jak podszedłem do niego, to uciekł do kolegów - opowiadał Polak.

Chodziło mu o siatkarzy i kibiców

Smarzek zmiotła Bułgarki. Punktowy rekord Polki i cenna wygrana w Lidze Narodów Polskie siatkarki... czytaj dalej » Niedługo po mocnym wywiadzie Kubiak wystosował oświadczenie. Ze swoich słów się nie wycofał. Jasno podkreślił jednak, kto był ich adresatem i "jest jak najdalszy od poglądów ksenofobicznych".

"Stanowczo podkreślam, że słowa, które padły z moich ust, były skierowane wyłącznie do osób, z którymi miałem osobiście do czynienia, tj. siatkarzy oraz ich szowinistycznych kibiców" - napisał siatkarz. (CAŁOŚĆ OŚWIADCZENIA PONIŻEJ ARTYKUŁU)

Iran reaguje

Jego tłumaczenia nie przekonały najwyraźniej szefów irańskiej siatkówki. Pełniący obowiązki prezydenta tamtejszej federacji Afshin Davari zapowiedział, że złoży skargę na naszego siatkarza do Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB).

- Komisja Etyki powinna zażądać wyjaśnień od Kubiaka. Obrażał naród irański i musi ponieść odpowiedzialność za swoje słowa - przyznał Davari, cytowany przez gazetę "Tehran Times".

Trudno przewidzieć, jak do sprawy podejdzie wspomniana komisja. Jeśli okaże się dla Polaka łaskawa, skończy się na upomnieniu lub karze finansowej. W najgorszym przypadku zawodnik może zostać na jakiś czas zawieszony.