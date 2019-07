Heynen odkrył karty. Z kadry na Memoriał Wagnera odpadło dwóch znanych siatkarzy

14.07.2019 | To nie był dzień polskich siatkarzy w Chicago. Biało-Czerwoni przegrali z Rosją 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25) i nie wystąpią w wielkim finale Ligi Narodów. W niedzielę powalczą o brąz.

12.07.2019 | Polscy siatkarze nie przestają zachwycać. W Chicago Biało-Czerwoni pokonali Iran 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:22) i jako pierwsza drużyna zapewnili sobie awans do półfinału Ligi Narodów.

Polscy siatkarze pokonali Iran w Final Six Ligi Narodów

Polscy siatkarze pokonali Iran w Final Six Ligi Narodów

11.07.2019 | Wymarzony początek polskich siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po kapitalnym spotkaniu pokonali w Chicago Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9) i zrobili wielki krok w stronę półfinału.

- Jaki jest obecnie mój największy problem? Muszę z 16 zawodników wybrać 14. To trudniejsze niż wybranie rok temu składu na mistrzostwa świata, bo teraz znam zawodników lepiej. A to sprawia, że decyzja jest cięższa do podjęcia - stwierdził przed krakowskim turniejem Heynen.

Jeszcze w niedzielę szkoleniowiec mówił, że nie wie, czy zdecyduje się na wariant z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi czy na tradycyjny model z czterema zawodnikami na każdej z tych pozycji. Ostatecznie postawił na pierwszy z nich, który zastosował także rok temu podczas mistrzostw świata, podczas których Polacy obronili tytuł.

Niedawno był pewniakiem

Polscy siatkarze z Leonem w składzie celująco zdali kolejny egzamin w Opolu Bez problemów w... czytaj dalej » We wtorek na oficjalnej stronie PZPS podano szczęśliwą czternastkę. W zespole nie znalazło się miejsce dla środkowego Jakuba Kochanowskiego oraz przyjmującego Bartosza Bednorza. Drugi z wymienionych robił furorę podczas niedawnej Ligi Narodów, którą Polacy zakończyli na trzecim miejscu. Bednorz na koniec rywalizacji został wybrany do drużyny Final Six.

Kochanowski nie uczestniczył w imprezie w Chicago, tylko przygotowywał się z teoretycznie pierwszym składem w Zakopanem. To mistrz świata z 2018 roku i wydawało się, że jest pewniakiem w ekipie Heynena. Tymczasem doskonała dyspozycja Karola Kłosa spowodowała, że trener skreślił ze składu 21-letniego środkowego.

Trzon ekipy stanowią oczywiście uczestnicy mistrzostw świata z 2018 roku. Brakuje w niej leczącego kontuzję pleców Bartosza Kurka. W składzie znalazł się z kolei naturalizowany Kubańczyk Wilfredo Leon, który udanie zadebiutował w biało-czerwonych barwach w ostatnich sparingach z Holandią.

Z myślą o igrzyskach

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera będzie dla polskich siatkarzy ostatnim sprawdzianem formy przed sierpniowym turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Impreza w Tauron Arenie Kraków rozegrana zostanie w dniach 1-3 sierpnia. Biało-Czerwoni rywalizować w nim będą z Brazylią, Serbią i Finlandią.

Kwalifikacje olimpijskie wyznaczono na 9-11 sierpnia, a przeciwnikami Polaków w Gdańsku będą Francja, Słowenia i Tunezja.

Skład reprezentacji na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera:

Rozgrywający:

Fabian Drzyzga - Lokomotiw Nowosybirsk (Rosja)

Grzegorz Łomacz - PGE Skra Bełchatów

Atakujący:

Dawid Konarski - Jastrzębski Węgiel Jastrzębie-Zdrój

Maciej Muzaj - ONICO Warszawa

Środkowi:

Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Karol Kłos - PGE Skra Bełchatów

Piotr Nowakowski - Trefl Gdańsk

Przyjmujący:

Michał Kubiak - Panasonic Panthers Hirakata (Japonia)

Bartosz Kwolek - ONICO Warszawa

Wilfredo Leon - Sir Safety Perugia (Włochy)

Artur Szalpuk - PGE Skra Bełchatów

Aleksander Śliwka - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Libero:

Damian Wojtaszek - ONICO Warszawa

Paweł Zatorski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Terminarz Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

1 sierpnia (czwartek)

Polska - Serbia (godz. 17:00)

Brazylia - Finlandia (godz. 20:00)

2 sierpnia (piątek)

Polska - Brazylia (godz. 17:30)

Finlandia - Serbia (godz. 20:30)

3 sierpnia (sobota)

Serbia - Brazylia (godz. 12:00)

Polska - Finlandia (godz. 15:00)