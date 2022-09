Znamy termin i gospodarzy mistrzostw Europy siatkarek

Turniej rozpocznie się 15 sierpnia, a zakończy 3 września. Gospodarzami będą Belgia, Włochy, Estonia oraz Niemcy.

Tytułu będą bronić Włoszki, które rok temu w Belgradzie pokonały Serbki 3:1.

ME siatkarek 2023: jakie drużyny wezmą udział?

Udział w turnieju zagwarantowane mają reprezentacje gospodarzy, a także osiem najwyżej sklasyfikowanych zespołów ostatnich mistrzostw Europy. Wśród nich znajduje się Polska, która zakończyła minione rozgrywki na piątym miejscu, a także Serbia, Turcja, Holandia, Rosja, Szwecja, Francja i Bułgaria.

Wciąż nie wiadomo, czy Rosjanki zostaną dopuszczone do rywalizacji w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Obecnie ich reprezentacja jest zawieszona i nie wystąpi podczas rozpoczynających się 23 września mistrzostw świata.

Stawkę ekip, które w przyszłym roku powalczą o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu, uzupełniło 12 z kwalifikacji. Są to: Chorwacja, Rumunia, Czechy, Finlandia, Ukraina, Węgry, Słowenia, Azerbejdżan, Słowacja, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina oraz Grecja.



EuroVolley 2023: dates and co-hosts for both continental championships determined! https://t.co/3Y8pJ27J7a — Random-Times.com (@randomtimes_com) September 15, 2022





Turniej mężczyzn potrwa od 28 sierpnia do 15 września. Nie podano jeszcze, w jakich państwach zostanie rozegrany. Wiadomo jedynie, że jednym z gospodarzy będą Włosi, a półfinały i mecze o medale odbędą się w Bolonii.