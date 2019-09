"Prawdziwa huśtawka nastrojów". Trener Polek wskazał cichą bohaterkę

ME SIATKAREK - 1/2 FINAŁU I FINAŁ: TERMINARZ I GODZINY MECZÓW

Przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach hali Atlas Arena walczyły polskie siatkarki o awans do najlepszej czwórki. Ich rywalkami w drodze do strefy medalowej były niepokonane do tej pory w turnieju Niemki, z którymi Polki wygrywały już w obecnym sezonie.

"Koncentracja, spokój i agresja"

Chociaż w środę nasze zawodniczki przegrały pierwszą odsłonę (22:25), to w dwóch kolejnych wyraźnie były górą (25:16 oraz 25:19). Do drużyny Nawrockiego inicjatywa należała też początkowo w czwartym secie, jednak rywalki odrobiły cztery punkty straty, odskoczyły Polkom i doprowadziły do tie-breaka (17:25). W nim Biało-Czerwone wygrały 15:11, a kluczowa okazała się zagrywka.

- Wiedziałyśmy, że nie będzie łatwo i mówiłyśmy, że to będzie wojna. I koniec końców tak było. Po tym przegranym pierwszym secie na maksa zachowałyśmy koncentrację i spokój, a do tego włączyłyśmy agresję. Świetnie zagrałyśmy też zagrywką i blokiem. Super, że udało nam się wygrać i to po takich nerwach. Choć w końcówce tie-breaka utrzymałyśmy spokój, bo wiedziałyśmy, że jeśli nie skończymy tej piłki, to następną - tak oceniła mecz rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz.

Ostatni raz w półfinale mistrzostw Europy Polki grały 10 lat temu. Wówczas w Łodzi zajęły trzecie miejsce.

- Jestem dumny z całego zespołu i całego meczu. Wygraliśmy z Niemkami walkę o czwórkę. Dla żeńskiej siatkówki to jest coś niesamowitego. Dziś była prawdziwa huśtawka nastrojów i dyspozycji. Wynikało to z tego, że drużyny łapały dobry flow na zagrywce. Ważne momenty? Dwie serie na zagrywce w tie-breaku Magdaleny Stysiak i Natalii Mędrzyk, ale trzeba przyznać też, że Malwina Smarzek-Godek kończyła wszystko w kontratakach. Myślę, że cichą bohaterką była Marysia Stenzel, która utrzymywała przyjęcie przez całe spotkanie - ocenił trener Nawrocki.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Maria Stenzel w akcji

- Stawka tego meczu była ogromna i było ono pełne emocji. Każda z nas dała z siebie sto procent. To zwycięstwo cieszy ogromnie. Niemki nas nie zaskoczyły, bo byłyśmy przygotowane taktycznie. Nie wiem, ile godzin oglądałyśmy ich grę na wideo. Najważniejsza jest wygrana i to, że lecimy do Turcji i walczymy w tym turnieju dalej - cieszyła się Agnieszka Kąkolewska, kapitan naszej reprezentacji.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Szalona radość polskich siatkarek

"Coś wielkiego"

W półfinale rywalem Biało-Czerwonych będą Turczynki, które w środę pokonały w Ankarze Holenderki 3:0. - Część naszych marzeń już się spełniła, bo wygrać taki mecz to coś wielkiego. Nie wiem w ogóle co mówić, ale jestem mega szczęśliwa - Joanna Wołosz, rozgrywająca reprezentacji Polski.

Źródło: EPA/TOLGA BOZOGLU Turczynki ograły Holenderki i o finał powalczą z Polkami

Pary półfinałowe mistrzostw Europy siatkarek:



Ankara (7 września)

Serbia - Włochy

Polska - Turcja