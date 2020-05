Mistrz świata wraca do kraju. "Nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja we Włoszech"

O transferze poinformowali w poniedziałek na wspólnej wideokonferencji prezes PGE Skry Konrad Piechocki i 26-letni siatkarz.



Historia zatoczyła koło. Dwukrotny mistrz świata znów zagra w Polsce Dwukrotny... czytaj dalej » - Możemy oficjalnie potwierdzić i zakomunikować przyjście do PGE Skry Mateusza Bieńka. Na ten transfer złożyło się kilka rzeczy, między innymi nasz powrót do Ligi Mistrzów oraz możliwość pozyskania bardzo dobrego środkowego. Stworzyła się przestrzeń do pozyskania Mateusza w związku z sytuacją we Włoszech oraz faktem, że znaleźliśmy się ponownie w roku olimpijskim, a sam Mateusz twierdził, że chcąc przygotować się jak najlepiej do igrzysk, rozważa powrót do Polski - ogłosił Piechocki.

Bieniek: mam nadzieję, że Skra wróci na tron

Dodał, że wypożyczenie mierzącego 210 cm gracza wymagało porozumienia z Cucine Lube Civitanova, z którym siatkarz związany jest jeszcze dwuletnim kontraktem. Szef PGE Skry wyraził nadzieję, że przyjście Bieńka do drużyny z Bełchatowa pozytywnie wpłynie na jej poziom sportowy.



- Znam Mateusza kilka lat, jest gwarantem nie tylko wysokiego poziomu sportowego, ale także wspaniałym duchem, super osobowością. Bardzo cieszę się, że będzie reprezentował nasze barwy - przekonywał Piechocki.



Bieniek przyznał, że jest zadowolony z dołączenia do PGE Skry. Zapewnił, że o wybraniu przez niego tego klubu zdecydowała jego marka, szybkość działania prezesa Piechockiego oraz przedstawiona przez niego wizja składu, a także osoba trenera Michała Mieszko Gogola.



- Mam nadzieję, że PGE Skra wróci na tron, na którym zasiadała przez wiele lat i będę miał okazję się do tego przyczynić. Zostałem wypożyczony na rok, ale nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja we Włoszech dotycząca koronawirusa - zaznaczył reprezentant Polski.

