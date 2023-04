Siatkarski były mistrz świata kończy karierę. Pozostanie w klubie w nietypowej roli

Video: tvn24

Wlazły: Kurde, fajnie się ułożyło, że to tak się skończyło

22.09 | - Może to oklepane, ale nie do końca chyba sobie jeszcze zdajemy sprawę z tego co zrobiliśmy. To do nas dopiero dotrze, jak ludzie zaczną mówić - mówi pozdobyciu mistrzostwa świata Marcin Możdżonek. - Wygraliśmy z dwiema najsilniejszymi drużynami mistrzostw. Kurde, co jeszcze trzeba dalej zrobić żeby grać i wygrać?! Fajnie się ułożyło, że to tak, a nie inaczej się skończyło - dodał Mariusz Włazły.

