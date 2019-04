Wlazły zagra 17. sezon w Skrze. "Ewenement na skalę światową"

PGE Skra Bełchatów dotarła do półfinału Ligi Mistrzów

O porozumieniu z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu kapitan bełchatowskiej drużyny poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej w Łodzi przed półfinałowym meczem w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGE Skra podejmie w nim w środę w Atlas Arenie Cucine Lube Civitanova (godz. 18).

- Mogę potwierdzić, że ustalenia zostały poczynione i w przyszłym roku zagram w PGE Skrze Bełchatów. Dla mnie jedno z wielu fajnych uczuć, które towarzyszą mi przez całą karierę. Nie ukrywam, że ten klub jest dla mnie bardzo ważny, traktuję go osobiście i cieszę się, że będę mógł dalej reprezentować jego barwy - powiedział atakujący, który w PGE Skrze występuje nieprzerwanie od 2003 roku. Będzie to zatem 17. sezon Wlazłego w Bełchatowie.



Prezes klubu z Bełchatowa Konrad Piechocki dodał, że do podpisania kontraktu zostało dopracowanie "kosmetycznych" szczegółów. - Kluczowa rzecz, o której rozmawialiśmy, została ustnie przedyskutowana - zapewnił.



Długa lista osiągnięć

Skra sprawdziła nerwy kibiców. "Długo nie mogliśmy odpalić" - Potrafiliśmy... czytaj dalej » Przypomniał, że Wlazły w barwach PGE Skry występuje od 19. roku życia. Przez szesnaście sezonów wywalczył dziewięć tytułów mistrza Polski (wszystkie w historii klubu) oraz zdobył dwa srebrne i dwa brązowe medale, siedem razy triumfował w Pucharze Polski, cztery razy w Superpucharze Polski. Na arenie międzynarodowej z bełchatowską ekipą sięgnął po srebrny i dwa brązowe medale Ligi Mistrzów, trzy razy stawał na podium Klubowych Mistrzostw Świata.

Wychowanek WKS Wieluń w 2014 roku wywalczył z reprezentacją kraju tytuł mistrza świata oraz został wybrany MVP rozgrywanego w Polsce turnieju.

- Mariusz dla PGE Skry jest zawodnikiem wyjątkowym. Nie chcę mówić, że jest ikoną, bo cały czas jest grającym zawodnikiem, ale to ewenement na skalę światową. Dziś bowiem znaczenie przywiązania do barw klubowych przez wielu jest defraudowane, a wielu młodych ludzi miałoby problem ze zrozumieniem tego stwierdzenia - podkreślił Piechocki.

Wcześniej kontrakty z PGE Skrą przedłużyli rozgrywający reprezentacji Polski Grzegorz Łomacz, środkowy Karol Kłos i przyjmujący Milad Ebadipour.