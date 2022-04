Napis "wracaj do Rosji" do polskiej siatkarki. Jest reakcja związku

Kibice ŁKS Commercecon przed meczem o awans do finału siatkarskiej ekstraklasy z Developresem Bella Dolina Rzeszów wywiesili transparent wypominający siatkarce gości niedawną grę w Rosji.

Podczas prezentacji drużyn na trybunach w Łodzi pojawiła się potężna płachta z napisem "SmarZek wracaj do rosji" (pisownia oryginalna). W nazwisku siatkarki użyto wielkiej litery "Z", kojarzonej z symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Siatkarka zareagowała bardzo emocjonalnie. Płakała i musiały pocieszać ją koleżanki. Była wyraźnie rozbita.

Źródło: Newspix Smarzek została ostro potraktowana przez kibiców ŁKS

- Wszczynam postępowanie dyscyplinarne. Będę analizować, czy nie doszło do popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Ale od razu mówię, że nie wiem, czy skieruję wniosek o ukaranie kogokolwiek - przyznaje Rzecznik Dyscyplinarny PZPS.

Sprawa nie będzie łatwa do rozstrzygnięcia.

- Klubów nie możemy karać, ale działaczy sportowych, którzy współdziałają lub nakłaniają do popełnienia wykroczenia już tak. To należy zbadać – tłumaczy Ways.

Jeśli zdecyduje się złożyć wniosek o ukaranie działaczy z Łodzi, to trafi on do Komisji Dyscyplinarnej PLS. To ona zdecyduje, co zrobić dalej.

Zawodniczka i jej menedżer nie chcą komentować sprawy.

"Z przerażeniem na to patrzą"

Smarzek do drużyny Developresu dołączyła w połowie marca, po rozwiązaniu kontraktu z Lokomotiwem Kaliningrad, którego barwy reprezentowała od początku bieżącego sezonu.

Polskim kibicom naraziła się po występie w ligowym meczu, już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Otrzymała wówczas wiele obraźliwych wiadomości, w których kibice oskarżali ją o wspieranie reżimu i wojny.

W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych odpowiadała, że sytuacja jest trudna dla wszystkich występujących w rosyjskiej lidze siatkarek, które "z przerażeniem patrzą na to, co dzieje się w tym momencie u naszych sąsiadów".

W marcu Smarzek rozwiązała kontrakt z klubem z Kaliningradu i przeniosła się do Rzeszowa. Teraz według brazylijskich mediów znalazła się na celowniku jednej z tamtych drużyn.