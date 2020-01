Smarzek-Godek po meczu z Bułgarią. "Możemy grać o wiele lepiej"

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO IGRZYSK 2020. WYNIKI I TERMINARZ

W turnieju bierze udział osiem zespołów. Reprezentacje są podzielone na dwie grupy. Po zakończeniu tej fazy odbędą się półfinały, a w niedzielę finał. Do Tokio pojedzie tylko triumfator. To ostatnia szansa awansu na igrzyska.

Na inaugurację zmagań Polki pokonały 3:1 Bułgarki. Podopieczne Jacka Nawrockiego przegrały pierwszą odsłonę, ale potem pewnie triumfowały w trzech kolejnych partiach.

- W ten mecz nie weszłyśmy dobrze i do samego końca tego nie zrobiłyśmy. Najważniejsze jest jednak to, że wygrałyśmy. Było po nas widać, że nie prezentujemy swojej siatkówki. Ja będę jednak cały czas powtarzać, że przyjechałyśmy tutaj po bilet do Tokio, a tego nikt nie daje za styl, tylko za wygrane. To nas najbardziej interesuję. Jestem szczęśliwa, że rozpoczęłyśmy turniej od zwycięstwa. To był trudny mecz i to było widać. Ale tak będzie za każdym razem. Wszyscy znamy rangę tych spotkań – powiedziała Malwina Smarzek-Godek, która była liderką zespołu.

- Nerwy były, bo inauguracja jest niezwykle ważna. Wiedziałyśmy, że jeżeli powinie nam się noga, to sytuacja bardzo się skomplikuje. Zupełnie inaczej przystępować będziemy do drugiego spotkania w czwartek z Holandią po zwycięstwie, niż gdybyśmy przegrały z Bułgarkami - przyznała.

Zapominają o tym spotkaniu

- Nie będziemy w ogóle wracać do tego inauguracyjnego spotkania. To jest taki turniej, że trzeba się skupiać tylko na każdym kolejnym dniu. To jest kwintesencja tych zmagań i my mamy tego świadomość. Zapominany zatem o tym starciu i myślimy już o tym czwartkowym. Zdajemy sobie sprawę, że możemy zagrać o wiele lepiej w każdym z elementów. Z Bułgarią walczyłyśmy ze stuprocentowym zaangażowaniem, ale czasem po prostu coś może nie wychodzić i tak właśnie było – dodała zdobywczyni 24 punktów.

W czwartek starcie z gospodyniami imprezy o godz. 19.30, a w piątek z Azerkami (godz. 20).