Smarzek-Godek przed walką o igrzyska. "Najważniejsze, żebyśmy się szanowali"

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

Kilka dni temu poprowadziła reprezentację do awansu do Final Six Ligi Narodów siatkarek. Teraz Malwina Smarzek poślubiła Przemysława Godka. Kameralna uroczystość odbyła się Wiewiórczynie.

Polki o awans do Tokio będą walczyć od 7 stycznia. Awans w Apeldoorn wywalczy tylko zwycięzca zawodów.

Bardzo trudne rywalki

Polki trenują już w komplecie. "Czeka nas bardzo trudny turniej" Trener... czytaj dalej » Przed naszymi siatkarkami bardzo trudne zadanie. W grupie zmierzą się z Bułgarią, gospodarzem imprezy oraz Azerbejdżanem. W drugiej grupie rywalizować będą Turcja, Niemcy, Belgia i Chorwacja.



- To najtrudniejsi z możliwych rywali, wśród których nie ma jedynie Włoszek i Serbek, które zapewniły już sobie grę na igrzyskach - przypomina Smarzek-Godek. - Ale nawet bez nich to wciąż bardzo trudne zawody. Każdy mecz będzie bardzo wymagający. Nie ma tam chyba drużyny, która może czuć się bardzo mocna i każdy będzie walczył na sto procent - ocenia atakująca.



Liderka polskiej reprezentacji żałuje, że w Tokio wystąpią tylko cztery europejskie zespoły. To tylko pokazuje, jak trudno dostać się na igrzyska. Zapewnia jednocześnie, że występ w Tokio to priorytet dla kadry.

- Mamy jeden wspólny cel i marzenie, jakim jest występ się na igrzyskach olimpijskich - zapewnia Smarzek-Godek. - Po to trenujemy w Spale i jedziemy na ten turniej, żeby go wygrać. Uważam, że awans nie jest niemożliwy - podkreśla zawodniczka włoskiego Zanetti Bergamo.

"Gotowi, żeby pracować z trenerem"

23-letnia siatkarka nie chce wracać do problemów, jakie wynikły po mistrzostwach Europy. Na jaw wyszło bowiem, że duża część drużyny nie chce dalej współpracować z trenerem Jackiem Nawrockim. Smarzek-Godek przyznaje, że to trudny temat dla obu stron. Przekonuje jednocześnie, że nie wpływa on na atmosferę panującą podczas zgrupowania w Spale.

Źródło: Getty Images Malwina Smarzek-Godek jest liderką kadry w ataku



"Albo się porozumieją, albo pozarzynają". Była mistrzyni Europy o konflikcie w kadrze Bunt siatkarek... czytaj dalej » - Między nami, dziewczynami, jest bardzo dobra atmosfera i cokolwiek nie działoby się na zewnątrz, to jako zespół na boisku czujemy się bardzo dobrze i to jest chyba najważniejsze - przekonuje. - Jesteśmy na tyle dorosłymi i dojrzałymi ludźmi, że wszyscy, którzy tutaj przyjechali, są gotowi, żeby pracować z trenerem. My szanujemy jego, a on nas i nie ma co więcej zagłębiać się w ten temat. Najważniejsze, żebyśmy się szanowali, bo mamy wspólny cel i do niego dążymy - tłumaczy.

Wolne Sylwester i Nowy Rok

W Spale Polki będą trenować do następnej niedzieli, kiedy wylecą do Holandii. Wcześniej selekcjoner ogłosi ostateczny 14-osobowy skład. Jednym z elementów przygotowań do turnieju będą też dwa sparingi (w piątek i sobotę) z grupowym rywalem - Azerbejdżanem. Smarzek-Godek zdradza, że siatkarki dostaną wolne od treningów w Sylwestra i Nowy Rok.



- W te dni trener dał nam wolne, co jest bardzo dobrą informacją. Będzie okazja troszkę odpocząć, bo jeszcze 26 grudnia grałam mecz ligowy, dzień później byłam już w Polsce i tego wolnego nie było. Fajnie będzie więc złapać dwa dni odpoczynku, nawet dla przewietrzenia głowy - przyznaje atakująca reprezentacji.