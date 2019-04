Muzaj na ratunek ONICO. Transfer medyczny przed walką o finał

04.10 | - Największe wynagrodzenie dla mnie, to fakt, w jakich nastrojach się rozstaliśmy, żal że to wszystko się kończy, że musimy się rozjechać - powiedział Bartosz Kurek. Siatkarski mistrz świata i najlepszy zawodnik turnieju w Bułgarii i Włoszech wrócił do Szczecina, by przygotowywać się do nowego sezonu ligowego.

Pierwotnie Muzaj miał zastąpić w ONICO także kontuzjowanego Bartosza Kurka, ale na przeszkodzie stanęły względy regulaminowe. Wobec urazu Kwolka, którego nabawił się w pierwszym meczu półfinałowym z Jastrzębskim Węglem (1:3) i braku pewności, że będzie mógł wrócić na boisko jeszcze w tym sezonie, władze warszawskiego klubu zdecydowały się na zatrudnienie kolejnego reprezentanta kraju. W nowych barwach zadebiutuje w piątek, w drugim spotkaniu z ekipą z Jastrzębia, które ONICO musi wygrać, by przedłużyć szanse na awans do finału play off.



Kurek po operacji. Reprezentacji nie pomoże Borykający się z... czytaj dalej » - Maciek od samego początku problemów zdrowotnych w naszej drużynie był dla nas jedynym wyborem - ze względu na limity obcokrajowców i formę, jaką prezentował w sezonie zasadniczym. Dołącza do drużyny w bardzo trudnym momencie, będzie miał bardzo niewiele czasu na zgranie się z Antoine'em Brizardem i resztą zawodników, ale głęboko wierzę, że pomoże nam w walce o medal PlusLigi - powiedział prezes i dyrektor sportowy klubu Piotr Gacek, cytowany w komunikacie.



Jak podkreślił, wie, jak duże i trudne emocje towarzyszą obecnie Kurkowi i Kwolkowi, którzy nie mogą pomóc zespołowi w najważniejszym momencie rozgrywek.



- Ze strony klubu mogą liczyć na pełne wsparcie i pomoc medyczną. Pozostaje mi życzyć im jak najszybszego powrotu do zdrowia - dodał Gacek.

Chwila w Warszawie, później Rosja