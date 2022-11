Tylko mecze na wyjeździe. Siatkarska Liga Narodów bez turnieju w Polsce

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Tajlandia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Olivia Różański po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Maria Stenzel po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska przed meczem z USA w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Weronika Szlagowska po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Serbia w mistrzostwach świata siatkarek 2022.

Przyszłoroczna edycja Ligi Narodów będzie miała taki sam format jak w tym sezonie - w rozgrywkach, zarówno kobiecych jak i męskich, weźmie udział 16 drużyn podzielonych na dwie grupy po osiem. Każdy zespół w ciągu trzech tygodni rozegra 12 spotkań.



"Mój świat się na chwilę zatrzymał". Poruszający wpis żony Leona Wilfredo Leon,... czytaj dalej » Do fazy finałowej awansuje osiem najlepszych zespołów. Ma ona format pucharowy, co oznacza, że gra rozpocznie się od ćwierćfinałów, a następnie odbędą się półfinały i finał.

Bez grania w Polsce

W przyszłym roku żadnego z turniejów nie zlokalizowano w Polsce. Podobnie miało być w tegorocznej edycji, jednak ze względu na zbrojną agresję Rosji na Ukrainę FIVB odebrało Rosjanom prawo do organizacji dwóch turniejów. Ostatnie rozgrywki fazy zasadniczej mężczyzn w z związku z tym odbyły się w Gdańsku.



W 2023 roku reprezentacja kobiet zagra na przełomie maja i czerwca w Ankarze, dwa tygodnie później w Hongkongu, a fazę zasadniczą zakończy w Suwon w Korei Południowej. Biało-Czerwoni rozpoczną natomiast zmagania w Nagoi w Japonii, następnie udadzą się do Rotterdamu w Holandii, a na początku lipca do Pasay City na Filipinach.



Tytułów będą bronić Włoszki oraz Francuzi.



Terminarz turniejów Ligi Narodów 2023:



Kobiety



1. tydzień (30.05–04.06)

Ankara (Turcja) – z udziałem Polek

Nagoja (Japonia)



2. tydzień (13.06–18.06)

Hongkong (Chiny) – z udziałem Polek

Brasilia (Brazylia)



3. tydzień (27.06–02.07)

Suwon (Korea Płd.) – z udziałem Polek

Bangkok (Tajlandia)



Faza finałowa (12.07–16.07) – miejsce nieznane



Mężczyźni



1. tydzień (06.06–11.06)

Nagoja (Japonia) – z udziałem Polaków

Ottawa (Kanada)



2. tydzień (20.06–25.06)

Rotterdam (Holandia) – z udziałem Polaków

Orlean (Francja)



3. tydzień (04.07–09.07)

Pasay City (Filipiny) – z udziałem Polaków

Anaheim (USA)



Faza finałowa (19.07–23.07) – miejsce nieznane