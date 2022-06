Francuzi liderem Ligi Narodów. Zobacz miejsce Polski

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Mistrzowie olimpijscy nie zwalniają tempa, ale w spotkaniu z gospodarzami turnieju byli zdecydowanym faworytem. Francuzi w nieco rezerwowym zestawieniu wygrali pewnie 3:0.



Avec un 6. de base remanié, l'EDF a remporté son troisième match de VNL en 3 jours, en dominant cette nuit le Canada (3-0), devant son public à Ottawa. Les #Bleus termineront leur semaine demain contre la Pologne.



Trudy Amerykanów i Bułgarów

Niespodziewanie punkt stracili Amerykanie. Po dwóch gładkich zwycięstwach tym razem musieli sporo się namęczyć, żeby pokonać Japończyków po tie-breaku 3:2.

Biało-Czerwoni, którzy aktualnie po dwóch rozegranych meczach zajmują ósme miejsce, po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Bułgarią (początek o 22.00, relacja i wynik na żywo w eurosport.pl). Rywale natomiast nie mieli odpoczynku, a wręcz przeciwnie, w nocy z piątku na sobotę stoczyli ponad dwugodzinny bój z prowadzonymi przez Michała Winiarskiego Niemcami i ostatecznie przegrali 2:3.

Nowy format

Liga Narodów rozgrywana jest w innym formacie niż w poprzednich latach. 16 reprezentacji bierze udział nie w pięciu, a w trzech turniejach, w każdym z nich zespół rozgrywa po cztery mecze. Osiem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej wystąpi w turnieju finałowym, który odbędzie się w Bolonii (20-24 lipca). Będzie on rozgrywany w formule pucharowej - ćwierćfinały, półfinały oraz spotkania o medale.



Biało-Czerwoni po zakończeniu rywalizacji w Ottawie udadzą się do Sofii, a trzeci turniej z ich udziałem odbędzie się w Gdańsku.

Liga Narodów siatkarzy 2022 Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Francja 3 9-1 9 2. USA 3 9-2 8 3. Japonia 3 8-5 7 4. Brazylia 2 6-1 6 5. Niemcy 3 7-5 5 6. Serbia 3 7-6 5 7. Argentyna 3 5-7 4

8. Polska 2 4-3 3 9. Iran 2 3-4 3 10. Włochy 2 3-4 3 11. Słowenia 3 4-6 3 12. Holandia 3 4-6 3 13. Bułgaria

2 3-6 1 14. Chiny 2 2-6 0 15. Kanada

2 0-6 0 16. Australia 2 0-6 0



Wyniki i program najbliższych meczów:



grupa 1 (Brasilia)



Holandia - Iran 3:0 (26:24, 25:21, 25:21)

Japonia - USA 2:3 (25:17, 15:25, 21:25, 28:26, 9:15)

Australia - Słowenia 0:3 (22:25, 20:25, 21:25)

USA - Brazylia (20:00)

Słowenia - Chiny (23:00)

Iran - Australia (02:00)

Brazylia - Chiny (15:00)

Iran - Japonia (18:00)

Holandia - Australia (21:00)



grupa 2 (Ottawa)



Serbia - Argentyna 3:2 (25:16, 25:18, 17:25, 12:25, 15:6)

Bułgaria - Niemcy 2:3 (20:25, 25:22, 16:25, 25:20, 10:15)

Francja - Kanada 3:0 (25:16, 25:23, 25:21)

Niemcy - Serbia (19.00)

Bułgaria - Polska (22.00)

Kanada - Włochy (01:00)

Francja - Polska (17:00)

Argentyna - Włochy (20:00)

Bułgaria - Kanada (23:00)