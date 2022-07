Nawet pierwsze miejsce nie dałoby Polakom wygrania fazy grupowej. Dziwne zasady Ligi Narodów

Dwanaście spotkań, dziesięć wygranych, tylko dwie porażki. Bilans naszych zawodników w obecnych rozgrywkach prezentuje się bardzo dobrze. Gdyby jednak był on nawet perfekcyjny, ich sytuacji w dalszej fazie by to nie zmieniło.

Decyzją FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) pierwsze miejsce w podziale par na turniej finałowy przyznano bowiem z urzędu Włochom, którzy w Bolonii od 20 do 24 lipca podejmą walkę o medale.

Azzurri na awans zapracowali mimo wszystko także na parkiecie, wygrali w znakomitym stylu fazę grupową (mając identyczną względem Polski liczbę 31 punktów, ale też lepszy bilans setów wygranych do przegranych - 32:9 do 33:10) i to oni już niedługo zmierzą się z ósmą w tabeli Holandią.

Tym samym Biało-Czerwoni podchodzą do kolejnej fazy imprezy teoretycznie i formalnie z drugiego miejsca. Zagrają więc z drużyną, która w grupie zajęła lokatę siódmą, czyli Iranem.

Z ekipą tą w Gdańsku ponieśliśmy we wtorek kompletnie niespodziewaną porażkę 2:3, jedną z zaledwie dwóch w całej tegorocznej Lidze Narodów.

Liga Narodów siatkarzy 2022 Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Włochy 12 32-9 31 2. Polska 12 33-10 31 3. Stany Zjednoczone 12 31-16 27 4. Francja 12 31-11 28 5. Japonia 12 29-18

27 6. Brazylia

12 26-14

24 7. Iran 12 22-19 20 8. Holandia

12 20-21 17 9. Argentyna 12 24-26 18 10. Słowenia

12 18-24 15 11. Serbia

12 19-27 14 12. Niemcy

12 18-29 10 13. Chiny 12 14-28 9 14. Bułgaria

12 16-31 9 15. Kanada

12 10-33 6 16. Australia

12 8-35 2

Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów:

Włochy - Holandia

POLSKA - Iran

USA – Brazylia

Francja - Japonia