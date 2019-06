Jeden świetny set to za mało. Porażka Polaków w Lidze Narodów

Polska - Rosja w Lidze Narodów siatkarzy - tak relacjonowaliśmy spotkanie

W przeciwieństwie do Rosjan, Polacy od początku Ligi Narodów grają w eksperymentalnym składzie. Vital Heynen do Iranu nie zabrał liderów, między innymi Fabian Drzyzgi, Mateusza Bieńka, Pawła Zatorskiego i kontuzjowanego Bartosza Kurka.

Zmiennicy zaczęli obiecująco. Pierwszy set był wyrównany od pierwszej do ostatniej piłki. Ostatecznie, dzięki solidnej grze blokiem, Biało-Czerwoni rozstrzygnęli go na swoją korzyść.

W dalszej części meczu zarysowała się przewaga Rosjan. W drugiej partii rywale sprawiali Polakom ogromne kłopoty atomową zagrywką i szybko zbudowali kilkupunktową przewagę. To pozwoliło im bez zbędnych nerwów doprowadzić do wyrównania.

W kolejnych dwóch odsłonach Biało-Czerwonych stać było tylko na chwilowe zrywy. O ile trzeci set był w miarę wyrównany, to w czwartym - i ostatnim - nie mieli już zbyt wiele do powiedzenia i ostatecznie przegrali do 19.

Trzeba szukać zwycięstw

W pierwszych dwóch imprezach, oprócz dwóch porażek, zespół Heynena odniósł też cztery zwycięstwa. Zajmował siódme miejsce w stawce szesnastu drużyn, co wciąż dawało im szanse na awans do imprezy Final Six. Udział w iniej mają zapewniony gospodarze - Amerykanie.

Porażka ze Sborną komplikuje Polakom sytuację, ale nie przekreśla ich szans. W Iranie spotkają się jeszcze z reprezentacją gospodarzy oraz Kanadą.

W następnych dwóch turniejach rywalizować będą we Włoszech, gdzie oprócz gospodarzy zagrają z Argentyną i Serbią oraz w Niemczech, gdzie walczyć będą z tamtejszą reprezentacją oraz Portugalią i Japonią.

Pozostałe mecze Polaków w Iranie:

15.06: Iran - Polska (godzina 16.00)

16.06: Polska - Kanada (godzina 13.00)