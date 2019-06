Koncert Polaków w Lidze Narodów. Chińczycy zdemolowani

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ

Tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów to dla trenera Vitala Heynena i jego drużyny poligon doświadczalny. Co mecz, to selekcjoner posyła do boju innych graczy. W sobotę, kiedy Biało-Czerwoni pokonali Bułgarię, na parkiecie brylowali mistrzowie świata z ubiegłego roku. Dzień później na mecz z Chinami wybiegli zatem inni. Miejsce w szóstce zachował jedynie dobrze prezentujący się Bartosz Bednorz.

Walka tylko w pierwszym secie

Złamany palec siatkarza reprezentacji. "Od czterech do sześciu tygodni przerwy" Michał Szalacha... czytaj dalej » Polacy byli murowanym faworytem spotkania, ale pierwsze piłki tego nie potwierdziły. Zawodnicy Heynena niby byli z przodu, niby kontrolowali przebieg premierowego seta, ale odskoczyć nie potrafili. Chińczycy walczyli jak równy z równym aż do końcówki. W tej więcej zimnej krwi i - przede wszystkim - doświadczenia pokazali Polacy. Piłkę setową skończył w kontrataku Dawid Konarski (25:22).

I to by było tyle, jeśli chodzi o równą walkę. Od początku drugiego seta Polacy włączyli wyższy bieg, a rywale zupełnie nie potrafili nadążyć. Biało-Czerwoni na bezpieczną odległość uciekli już po pierwszych piłkach, a później już tylko demonstrowali swoją wyższość. Genialnie w polu serwisowym zaprezentował się Mateusz Bieniek, później powtórzył to Bednorz. A do tego świetnie funkcjonował blok, więc nie było czego zbierać. Druga partia to prawdziwa deklasacja - skończyła się wynikiem 25:13.

Zresztą trzeci i ostatni set był kopią tego drugiego. Chińczycy spuścili głowy już przy wyniku 6:12. Polakom zostało spokojnie dograć mecz. I tak zrobili, oddając rywalom 15 punktów.

Po sześciu meczach Ligi Narodów Polacy mają na koncie cztery zwycięstwa i dwie porażki. Z 11 punktami zajmują siódme miejsce w tabeli. Prowadzą niepokonani Brazylijczycy.

Do turnieju finałowego awans uzyska pięć najlepszych ekip fazy interkontynentalnej.

Chiny - Polska 0:3 (22:25, 13:25, 15:25)