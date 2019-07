Trener siatkarzy podał skład na turniej finałowy Ligi Narodów

WSZYSTKIE INFORMACJE O TURNIEJU FINAL SIX LIGI NARODÓW

W składzie Biało-Czerwonych jest tylko jeden zawodnik - Tomasz Fornal, który wystąpił w pierwszym turnieju fazy zasadniczej tegorocznej LN, który odbył się na przełomie maja i czerwca w Katowicach.

Priorytetem igrzyska olimpijskie

Andrzej Wrona wraca do kadry. "Przerywam wakacje i lecę" Po dwóch latach... czytaj dalej » Większość z powołanych przez Heynena siatkarzy grała w kończącej zmagania interkontynentalne imprezie w Lipsku. Z "niemieckiego" składu brakuje tylko Mateusza Bieńka, którego zastąpił ściągnięty z wakacji Andrzej Wrona. Środkowy ONICO Warszawa w ogóle nie uczestniczył w fazie interkontynentalnej, w której każda reprezentacja rozegrała po 15 spotkań.

Belgijski szkoleniowiec nie zdecydował się też skorzystać z m.in. Fabiana Drzyzgi, Artura Szalpuka, Dawida Konarskiego, Piotra Nowakowskiego, Aleksandra Śliwki, Jakuba Kochanowskiego czy Grzegorza Łomacza, którzy podobnie jak m.in. Wilfredo Leon, Michał Kubiak czy Paweł Zatorski trenują w Zakopanem, gdzie przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Odbędzie się on w dniach 9-11 sierpnia w Gdańsku.



Grę Polaków w Chicago prowadzić będą niespełna 25-letni Marcin Janusz i 23-letni Marcin Komenda, zaś na pozycji libero występować będą 21-letni Jędrzej Gruszczyński i 23-letni Jakub Popiwczak.

"Najmocniejsi będą gospodarze"

Polacy i Polki walczą o duże pieniądze. Miliony dolarów do podziału Podopieczne... czytaj dalej » W turnieju finałowym Biało-Czerwoni, którzy awansowali do niego z piątego miejsca, w grupie zagrają z dwoma najlepszymi ekipami fazy zasadniczej - w środę o godz. 23.30 z Brazylią i dzień później o północy z Iranem. W grupie A są Amerykanie, Rosjanie i Francuzi. Do półfinałów awansują po dwa zespoły.

Który przeciwnik będzie najtrudniejszy dla Polaków?



- Już samo wyjście z grupy nie będzie łatwe, ale nie niemożliwe, bo być może wystarczy wygrać jeden mecz, żeby być w czwórce. Czasem jest to po prostu dyspozycja dnia, która decyduje o tym, kto wejdzie do finału. Patrząc jednak na tegoroczną LN wydaje się, że najmocniejsi będą gospodarze, no i nasi grupowicze, czyli Brazylijczycy - mówił Sebastian Pawlik, asystent Heynena, podczas zgrupowania kadry w Zakopanem.



Poprzednią edycję Ligi Narodów wygrali Rosjanie.



Kadra reprezentacji Polski na Final Six Ligi Narodów:

rozgrywający: Marcin Janusz, Marcin Komenda;

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj;

środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Andrzej Wrona;

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik;

libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak.

Liga Narodów 2019 - Final Six. Tabela grupy B Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. Polska 0 0-0 0 2. Brazylia 0 0-0 0 3. Iran 0 0-0 0