Sytuacja Polaków w Lidze Narodów 2019

Polacy w Mediolanie swoją grą dostarczają kibicom mnóstwo emocji. W piątek dopiero po tie-breaku pokonali Argentyńczyków, a dzień później także w pięciu setach wygrali z Serbami.

Liczą się zwycięstwa

Kolejny horror polskich siatkarzy. Serbia pokonana Polscy siatkarze... czytaj dalej » W poprzednich meczach Ligi Narodów podopiecznym trenera Vitala Heynena nie udało się zdobyć kompletu punktów, ale dwa zwycięstwa pozwoliły im awansować w tabeli na szóste miejsce. Polacy mają 19 "oczek", tyle samo co znajdujący się na kolejnej pozycji Stany Zjednoczone, ale wygrali jeden mecz więcej niż Amerykanie.

W niedzielę kolejnym rywalem Polaków będą Włosi. Gospodarze na pewno chcą zrehabilitować się po niespodziewanej porażce z Argentyną 1:3. Ekipa Italii zajmuje obecnie piąte miejsce w Lidze Narodów, ma 24 punkty na koncie i jedną wygraną więcej niż Polacy. Dla Biało-Czerwonych najbliższa konfrontacja w Mediolanie będzie niezwykle istotna. Ewentualna wygrana za trzy punkty z Włochami, bardzo zbliżyłaby nasz zespół w tabeli do bezpośrednich rywali do awansu do turnieju finałowego w Chicago.

Początek spotkania o godz. 20.

Źródło: Newspix Biało-Czerwoni mają powody do zadowolenia

Przetasowania w czołówce

W elitarnych rozgrywkach prowadzi Iran z dorobkiem 30 pkt (ograł 3:0 Australię). Drudzy są siatkarze Brazylii, którzy nie bez problemów wygrali w Cuiabie z Niemcami 3:2. Na trzecie miejsce awansowała Francja (po 3:0 z Portugalią).

Pięciosetowa bitwa z Argentyną. Polacy wyszli z ogromnych tarapatów Polscy siatkarze... czytaj dalej » W drugiej edycji LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, bierze udział 16 ekip, podzielonych na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Do drugiej zaliczane są: Australia, Bułgaria, Kanada i Portugalia. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji, niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz. Polacy już w niedzielę mogą zacząć pogoń za piątymi w tabeli Włochami.

WYNIKI:

Mediolan, Włochy

POLSKA - SERBIA 3:2 (32:30, 21:25, 25:21, 19:25, 15:11)

Polska: Artur Szalpuk, Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Bołądź, Norbert Huber, Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kochanowski, Maciej Muzaj, Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka.

Serbia: Miran Kujundzić, Aleksandar Okolić, Petar Krsmanović, Lazar Cirović, Nikola Jovović, Drażen Luburić, Nikola Peković (libero) oraz Milan Katić, Vuk Todorović, Bożidar Vucicević, Srecko Lisinac, Stevan Simiv.

Włochy – Argentyna 1:3 (22:25, 25:23, 19:25, 19:25)

23 czerwca, niedziela

Argentyna – Serbia (godz. 17)

Włochy – Polska (20)



Ardabil, Iran



Francja - Portugalia 3:0 (25:23, 26:24, 25:23)

Iran - Australia 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)

23 czerwca, niedziela

Portugalia - Australia (13)

Iran - Francja (16)



Hoffman Estates, USA



22 czerwca, sobota

Chiny - Japonia 0:3 (19:25, 20:25, 23:25)

USA - Kanada 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 17:25)



23 czerwca, niedziela

Kanada - Japonia (19)

USA - Chiny (23.30)



Cuiaba, Brazylia



22 czerwca, sobota

Bułgaria - Rosja 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

Brazylia - Niemcy 3:2 (20:25, 25:18, 21:25, 25:17, 15:13)



23 czerwca, niedziela

Niemcy - Bułgaria (23)

Brazylia - Rosja (2 w nocy z niedzieli na poniedziałek)

Tabela Ligi Narodów 2019 Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Sety Punkty 1. Iran 11

10 1

32-8 30 2. Brazylia 11

10 1

32-13 27

3. Rosja 11 9 2 28-12 26

4. Francja 11 8 3 28-14 25

5. Włochy 11 8 3 26-13 24 6. Polska 11 7 4 26-21 19 7. USA 11 6 5 22-20 19 8. Kanada

11 6 5

23-20 18

9. Argentyna 11 5 6 22-22 16

10. Serbia

11 5 6

23-27 14

11. Japonia 11 5 6 18-23 13

12. Bułgaria 11 3 8 15-29 8

13. Niemcy 11 2 9 15-31 7

14. Portugalia 11 2 9 10-28 7

15. Australia 11 1 10 14-30 7

16. Chiny 11 1 10 7-30 4



O kolejności w tabeli jako pierwsze kryterium decyduje liczba zwycięstw.