Polscy siatkarze nie oszczędzają kibiców. Kolejny dreszczowiec i niezwykle ważna wygrana

Polacy wciąż mogą marzyć o awansie do Final Six

Włochy - Polska - tak relacjonowaliśmy spotkanie w eurosport.pl.

Polacy mieli za sobą dwa wygrane, a zarazem niezwykle wyczerpujące spotkania z Argentyńczykami i Serbami. Przez dwa dni rozegrali aż dziesięć setów. Starcie z Włochami było niezwykle ważne, być może najważniejsze w całych rozgrywkach. To właśnie z tą drużyną bijemy się o udział w Final Six.

Zmęczenie i stawka meczu musiała mieć przełożenie na to, co działo się na parkiecie. Siatkówki z najwyższej półki było sporo tylko fragmentami. Dominowała nierówna gra z obu stron. Nie zabrakło też nerwów.

Frustracja Heynena

Już w pierwszej partii po jednej z decyzji sędziów żółtą kartkę za protesty zobaczył Vital Heynen. Selekcjoner Biało-Czerwonych zdołał ochłonąć i dotrzeć do zawodników. Nieprzyjemna zagrywka Jakuba Kochanowskiego i dobra dyspozycja ataku Macieja Muzaja pozwoliła zniwelować straty z pięciu (10:15) do jednego punktu (20:21). Sama końcówka należała już jednak do gospodarzy.

Źródło: volleyball.world Polacy nie potrafili utrzymać dobrej dyspozycji

Siedem piłek dla Włochów, set dla Polaków

W drugiej odsłonie Polacy znów pokazali, że potrafią być nieprzewidywalni. W pewnym momencie zaczęli grać wyśmienicie, prowadzili, ale już po chwili złapali zadyszkę i znaleźli się pod ścianą. Tyle że seria siedmiu wygranych akcji i prowadzenie 21:17 Włochów i tak gospodarzom nic nie dała. Zawodnicy Heynena znów zaczęli punktować seriami i zaskoczeni rywale musieli obejść się smakiem.

Cztery punkty z rzędu i tie-break

Do Polaków należał początek czwartej partii. Na pierwszą przerwę techniczną schodzili w komfortowej sytuacji, prowadząc pięcioma punktami.

Kolejne minuty po raz kolejny pokazały, że w tym meczu niczego nie można być pewnym. Przewaga naszego zespołu stopnia do jednego "oczka". Grę uspokoiła się dopiero od stanu 21:20. Cztery punkty z rzędu, głównie skuteczność w ataku Muzaja zapewniły nam przepustkę do tie-breaka.

Do samego końca na przewagi

Decydująca odsłona to z początku walka punkt za punkt. W grze utrzymywał nas świetnie grający Muzaj. Wydawało się, że Włosi w pewnym momencie pękli. Przy zmianie stron prowadziliśmy 8:6, za chwilę po kolejnych złych akcjach gospodarzy i solidnej grze naszego bloku zrobiło się 11:6.

Aby szybko wygrać, trzeba było zachować chłodną głowę. Tej ponownie zabrakło. Po nieudanych akcjach zrobił się remis 14:14. Tie-break rozgrywany był więc na przewagi. Tym razem kolejnych piłek meczowych nie potrafili wykorzystać rywale. Mieli ich sześć. W końcu - przy stanie 22:21 - Polacy przejęli inicjatywę. Kazali czekać jeszcze kilka minut. Błąd Włochów i wynik 25:23 wreszcie zakończył ten horror.

Źródło: www.volleyball.world Polacy znów zafundowali sporo emocji

Wszystko rozstrzygnie się w ostatnim turnieju

Ostatni turniej siatkarze Heynena zagrają w przyszłym weekend w Lipsku. Rywalami Biało-Czerwonych będą Japończycy, Niemcy i Portugalczycy. Włosi zmierzą się natomiast z Kanadą, Francją i Brazylią. Mają trudniejszy zestaw, ale wciąż cztery punkty przewagi nad Polakami.

Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz.

WYNIK:

Włochy - Polska 2:3 (25:23, 22:25, 25:23, 21:25, 23:25)

Włochy: Simone Giannelli, Matteo Piano, Roberto Russo, Oleg Antonov, Daniele Lavia, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi (libero) oraz Alberto Polo, Oreste Cavuto, Fabio Balaso (libero)

Polska: Maciej Muzaj, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Damian Wojtaszek (libero) oraz Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek, Artur Szalpuk, Bartosz Kwolek