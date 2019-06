Łatwe zwycięstwo Polaków z Portugalią. Czas na Final Six

Szybko, łatwo i przyjemnie. Polscy siatkarze ograli Portugalię [RELACJA] To był mecz o... czytaj dalej » TAK RELACJONOWALIŚMY SPOTKANIE NA ŻYWO

Dobre wiadomości dotarły do Polski z Brasilii w nocy z soboty na niedzielę. Francuzi pokonali Włochów 3:1, co przy wcześniejszym zwycięstwie podopiecznych Vitala Heynena 3:1 nad Niemcami, przesądzało kwestię awansu. Do trzeciego spotkania w Lipsku Biało-Czerwoni mogli więc przystąpić bez zbędnego stresu.

Emocji jak na lekarstwo

Pierwszego seta Polacy rozpoczęli w ustawieniu - Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Piotr Łukasik, Norbert Huber. Portugalczycy byli w nim równorzędnym rywalem do pierwszej przerwy technicznej, na którą schodzili przy prowadzeniu 8:7. Potem jednak Biało-Czerwoni wygrali cztery kolejne wymiany i prowadzenia nie oddali aż do końca.

W drugiej partii emocji było więcej, choć Polacy zdecydowanie poprawili przyjęcie. Do stanu 19:19 trwała walka punkt za punkt, ale wówczas Łukasik i Bieniek znakomicie zaczęli grać blokiem. Szybko zrobiło się 23:19 i takiej zaliczki nie dało się już roztrwonić.

Horror na koniec, ale Niemcy pokonani. Polacy bardzo blisko Final Six Jeden słaby set,... czytaj dalej » Trzeci set był formalnością. W tej części meczu różnica w miejscach obu drużyn w światowym rankingu była aż nadto widoczna (Polska – 4., Portugalia – 31.). Biało-Czerwoni rozpoczęli od prowadzenia 8:2, by potem w pełni kontrolować sytuację i utrzymać przewagę do końca.

Świetna seria Polaków

Dla Polaków była to siódma z rzędu wygrana w Lidze Narodów. Fazę interkontynentalną zakończyli z 11 zwycięstwami i czterema porażkami, co da im czwarte lub piąte miejsce. O 21.00 czasu środkowoeuropejskiego swój ostatni mecz – z Kanadą - rozegrają jeszcze walczący o czwartą lokatę Francuzi.

Z kolei Portugalia z dwoma zwycięstwa zajmie 15. miejsce i opuści Ligę Narodów.

Turniej Final Six odbędzie się w Chicago dniach 10-14 lipca. Oprócz Polski wystąpią w nim: Iran, Brazylia, Rosja, Francja oraz gospodarz – Stany Zjednoczone.