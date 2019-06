Absolutna dominacja Polaków. Zanosi się na szybkie zwycięstwo

21:17 - bomba Bednorza w sam środek. Nie do odbioru.

20:16 - Bieniek i czwarty as serwisowy. Chyba już nic Polaków nie zatrzyma.

11:6 - to samo zrobił Bieniek.

8:4 - rywale jeszcze nie odpuszczają. Najpierw skuteczny atak, później as.

8:2 - Łukasik na bloku. Wystarczyło, że ktoś zatrzymał go w ataku, a ten zaczął grać jak nakręcony. Polacy schodzą ze sporą przewagą na pierwszą przerwę techniczną i uśmiechami od ucha do ucha.

23:21 - zablokowany Łukasik, który wcześnie nie do końca dobrze przyjął piłkę.

20:19 - w końcu skutecznie gramy blokiem. Trener Portugalczyków prosi o przerwę. Jego siatkarze długo prowadzili, tymczasem zaliczkę roztrwonili. To oni muszą gonić.

17:17 - mocno Kaczmarek z lewej strony, później przedarł się Bednorz. Doskakujemy do nich!

15:17 - Bieniek w siatkę z zagrywki. Nie tak to miało wyglądać.

8:8 - trwonimy przewagę. Dwa asy rozgrywającego Portugalczyków. Rodrigues doprowadza do remisu.

6:4 - w końcu odskakujemy. Najpierw Komenda wygrał walkę na siatce, później Bieniek znów popisał się zagrywką. Który to jego as? Trzeci?

Jak to podsumować? Spacerek naszych siatkarzy.

25:18. Jest i on. Maciej Muzaj kończy pierwszego seta.

22:16 - koncert Kaczmarka trwa w najlepsze. As serwisowy.

21:16 - co z tego. Odpowiada Kaczmarek. Za chwilę Portugalczycy mają problem z przyjęciem zagrywki i proszą o przerwę. Pięć punktów przewagi wydaje się bezpieczną zaliczką.

19:15 - przypomniał o sobie Łukasik. On w ataku jest nie do zatrzymania.

17:29

Wielkich emocji na parkiecie dziś nie ma. Polacy kontrolują wydarzenia w hali w Lipsku. Emocji brak również na trybunach, które świeca pustkami. Gdybyśmy bardziej się wsłuchali, to pewnie byśmy usłyszeli, co mówią do siebie siatkarze.