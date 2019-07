Brazylijczycy nie mogą uwierzyć. "Przegraliśmy z Polską B"

Polacy zaczęli Final Six od wygranej

11.07.2019 | Wymarzony początek polskich siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po kapitalnym spotkaniu pokonali w Chicago Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9) i zrobili wielki krok w stronę półfinału.

To był pierwszy mecz imprezy w Chicago. Polacy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale Canarinhos ich gonili. O wszystkim zadecydował tie-break. Biało-Czerwoni zagrali z nim koncertowo, wygrali 15:9 i są w komfortowej sytuacji przed czwartkowym starciem z Iranem.

Zwycięstwo Polaków wyraźnie Brazylijczyków zabolało. Vital Heynen traktuje Final Six jako przetarcie przed najważniejszą imprezą sezonu - turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio (9-11 sierpnia w Gdańsku). Do USA selekcjoner nie zabrał swoich najlepszych siatkarzy.

"Brak inspiracji"

Wielka Brazylia padła. Fantastyczny początek Polaków w Final Six "Koszmarna noc. Brazylijczycy przegrali z polskimi rezerwami i skomplikowali sobie sytuację" - pisze o spotkaniu "O Globo".

"Skupiając się na kwalifikacyjnym turnieju olimpijskim, europejski zespół postanowił zabrać na turniej w Stanach Zjednoczonych młody skład. Brazylijczykom i tak nie ułatwiło to zadania. Wręcz przeciwnie. W nocy nasza reprezentacja cierpiała z powodu braku i inspiracji i siły rywali. Walczyła, ale nie mogła poradzić sobie z zaskakująco dobrze grającą Polską" - pisze serwis.



Zauważa on, że odmłodzona drużyna Biało-Czerwonych mogła stanowić dla brazylijskiego zespołu zagadkę. Podkreśla się, że "polskie rezerwy" przerwały jego świetną serię w rozgrywkach.

"W obliczu rywalizacji z mało znanym rywalem, Brazylia nie była w stanie utrzymać świetnej passy z turniejów kwalifikacyjnych. To dopiero jej druga porażka w całej Lidze Narodów" - czytamy na stronie "O Globo".

Polska jakość

"Przegraliśmy z Polską B, wpadliśmy w tarapaty" - pisze z kolei serwis lance.com.br. Jednocześnie jest pod wrażeniem postawy Biało-Czerwonych.

"Nasz zespół wydawał się być spięty. Obowiązek pokonania polskich rezerw ciążył na siatkarzach. Grali przeciwko swobodnie grającej, wyraźnie rozluźnionej drużynie, w której nie brakowało zawodników o wysokiej jakości.

Źródło: PAP/EPA Polacy imponują formą

Oni zostali w domu

Heynen nie zdecydował się też skorzystać z m.in. Fabiana Drzyzgi, Artura Szalpuka, Dawida Konarskiego, Piotra Nowakowskiego, Aleksandra Śliwki, Jakuba Kochanowskiego czy Grzegorza Łomacza, którzy podobnie jak m.in. Wilfredo Leon, Michał Kubiak czy Paweł Zatorski trenują w Zakopanem, gdzie przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk.



Brazylia - Polska 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15).



Brazylia: Bruno Rezende, Yoandy Leal, Lucas, Ricardo Lucarelli, Wallace, Flavio, Thales (libero) oraz Meique (libero), Fernando, Mauricio, Alan, Douglas, Isac, Eder.



Polska: Marcin Komenda, Bartosz Kwolek, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Tomasz Kłos, Jakub Popiwczak (libero) oraz Maciej Muzaj, Marcin Janusz, Piotr Łukasik.