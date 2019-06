Kanada pomogła. Siatkarze mają Final Six na wyciągnięcie ręki

Polscy siatkarze coraz bliżej Final Six

1.10 | Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów świata. W niedzielnym finale pokonali Brazylijczyków 3:0 (28:26, 25:20, 25:23). Tegoroczny turniej odbywał się w Bułgarii i we Włoszech. W drugim z tych krajów (w Turynie) rozegrano fazę finałową. Trzecie miejsce zajęli Amerykanie.

Polscy siatkarze wrócili do kraju

2.10 | Wasze zwycięstwo w finale nie pozostawiało złudzeń, kto jest najlepszy" - zwrócił się prezydent Andrzej Duda do polskich mistrzów świata w siatkówce podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Przed ostatnim weekendem fazy interkontynentalnej siatkarze Vitala Heynena mogli pochwalić się bilansem ośmiu wygranych i czterech porażek. Dokładnie taki sam mieli Włosi, ale to oni znajdowali się na piątej, premiowanej awansem do Final Six pozycji, dzięki większej ilości zgromadzonych punktów.

W Lipsku Polacy mierzą się z Japonią, Niemcami i Portugalią - rywalami teoretycznie słabszymi, ale nawet komplet zwycięstw mógłby nie dać im miejsca w finałach. Tak było jeszcze w piątek, ale jest to już nieaktualne.

Pozostały dwa kroki

Popołudniu Biało-Czerwoni nie bez trudu pokonali Japonię 3:1 i mogli spokojnie czekać na wynik wieczornego meczu Włochów z Kanadą. Ten, mimo początkowych problemów siatkarzy z Ameryki Północnej, ułożył się dla mistrzów świata doskonale. Podopieczni Glenna Hoaga wygrali z Italią 3:1, a to oznacza, że Polacy nie muszą się już oglądać na nikogo, zwycięstwa z Niemcami i Portugalią zapewnią im awans w turnieju, który rozegrany zostanie w dniach 10-14 lipca w Chicago.

W obu pozostałych spotkaniach Polacy będą murowanymi faworytami. Nawet gdyby powinęła im się noga, to i tak nie będą na straconej pozycji. I Włosi, i Kanadyjczycy, którzy mają po jednej wygranej mniej od Polaków, zmierzą się bowiem z bardzo trudnymi przeciwnikami - Francją i Brazylią.

W sobotę zawodnicy Vitala Heynena zmierzą się z Niemcami. Początek meczu o 17.30. Relację na żywo przeprowadzi eurosport.pl.