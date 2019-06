Złamany palec siatkarza reprezentacji. "Od czterech do sześciu tygodni przerwy"

Z Bułgarami polscy mistrzowie świata wzięli sprawy w swoje ręce Polscy siatkarze... czytaj dalej » Polacy w chińskim Ningbo przegrali z Francuzami 1:3. Debiutujący w kadrze środkowy Jastrzębskiego Węgla wyszedł w podstawowej szóstce. Urazu doznał podczas blokowania ataku rywala.

Szalacha: zdążę się w pełni wyleczyć

Po powrocie z Chin, we wtorek, czeka go zabieg w łódzkim szpitalu. - Przerwa ma potrwać od czterech do sześciu tygodni, więc do startu okresu przygotowawczego w klubie zdążę się w pełni wyleczyć - oświadczył zawodnik, cytowany w klubowym komunikacie.



Jastrzębianie mają wznowić treningi w drugiej połowie sierpnia.



Szalacha jeszcze pod koniec ostatniego sezonu został ściągnięty z Łuczniczki Bydgoszcz do Jastrzębia w ramach transferu medycznego za kontuzjowanego kapitana Grzegorza Kosoka. Wypadł na tyle dobrze, że potem klub przedłużył z nim umowę.