Spacerek polskich siatkarzy? W Lidze Narodów walczą z Chinami

W składzie dzisiejszych rywali próżno szukać wielkich gwiazd siatkówki. Największą postacią zespołu jest trener Raul Lozano, który w 2006 roku doprowadził Polaków do wicemistrzostwa świata.

Polacy są zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania, ale muszą mieć się na baczności. Chińczycy potrafili napsuć nam krwi chociażby w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w 2016 roku. Wtedy Azjaci prowadzili już 2:0 i polegli dopiero w tie-breaku.

Liga Narodów 2019 to niejako poligon doświadczalny. Heynen na każdy kolejny mecz posyła inny skład i zapewne w niedzielę znów doczekamy się niespodzianek. Pewne jest jedno - z Chińczykami nie zobaczymy kontuzjowanego Michała Szalachy.

Polacy zgarnęli trzy punkty, ale Heynen był daleki od optymizmu. - To nie było pewne zwycięstwo. Nie zgodzę się, że jesteśmy lepsi od Bułgarów. Po prostu wygraliśmy kluczowe punkty w trzecim secie. Nie dziwię się, że trener rywali nie jest zadowolony, ale ja też nie jestem. Jesteśmy tu po to, by grać coraz lepiej, a dziś zagraliśmy gorzej niż wczoraj z Francją - mówił w sobotę.