Polkom zabrakło zimnej krwi. Porażka z Włoszkami na otwarcie Ligi Narodów

Dwa lata temu Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) powołała do życia nowe rozgrywki - Ligę Narodów, które zastąpiły żeńską World Grand Prix oraz męską Ligę Światową. Biało-Czerwone w swoim debiucie zajęły dziewiąte miejsce, wyprzedzając m.in. Niemcy, Japonię oraz Belgię, czyli reprezentacje wyżej sklasyfikowane w światowym rankingu.

Polki otrzymały szansę gry w gronie 16 najlepszych drużyn, ale też status kraju "pływającego", czyli takiego, który musi walczyć o pozostanie w tej elicie. Taki sam status mają trzy inne reprezentacje - Belgia, Dominikana i Bułgaria. Najsłabszy z tego grona przynajmniej na jeden sezon pożegna się z Ligą Narodów. Pozostałe zespoły mają status stałego uczestnika, a więc bez względu na wynik, wystąpią w rozgrywkach w kolejnym sezonie.

Fatalny początek

We wtorkowy wieczór zawodniczki Nawrockiego długo nie były w stanie skutecznie postawić się Włoszkom. Zwłaszcza w pierwszym, przegranym do 15, secie. Polki ustępowały rywalkom w każdym elemencie, zwłaszcza gorzej od nich przyjmowały. W kolejnej partii rywalizacja się wyrównała. Jednak Włoszki zachowały więcej zimnej krwi w końcówce, zwyciężając 25:22.



Role odwróciły się w trzecim secie. Gospodynie przejęły inicjatywę od pierwszych piłek. Prowadziły od początku do końca także w czwartej odsłonie i w ten sposób doprowadziły do tie-breaka.



Ale to Włoszki decydującego seta zaczęły od prowadzenia 3:0. Od razu zareagował Nawrocki, prosząc o przerwę na żądanie. Przełom w grze Polek nastąpił, gdy doprowadziły do stanu 8:8. Później walka trwała punkt za punkt. W emocjonującej końcówce lepsze okazały się zawodniczki Italii, wykorzystując trzecią piłkę meczową i wygrywając do 15.

Mecze na całym świecie

Liga Narodów to wymagające zawody, bowiem drużyny w ciągu półtora miesiąca czeka aż 15 spotkań, a najlepsi (czołowa piątka klasyfikacji plus gospodarz - Chiny) wezmą udział w turnieju finałowym. Do tego każdą z reprezentacji czekają długie podróże praktycznie po całym świecie. Mecze w fazie zasadniczej rozgrywane są od wtorku do czwartku (FIVB nie chciała, by spotkania pokrywały się z męskimi turniejami, które zaplanowano na weekendy).

Podopieczne Nawrockiego zmagania rozpoczęły w Opolu, gdzie zmierzą się jeszcze z Niemcami i Tajlandią. Wszyscy uczestnicy przylecieli do Polski prosto ze szwajcarskiego Montreux, gdzie rozgrywano 34. edycję turnieju Volley Masters. Biało-Czerwone po raz pierwszy w historii triumfowały w imprezie, a w zawodach wygrały z Niemkami 3:1, a w półfinale gładko ograły Tajki 3:0.

Po zawodach w Opolu, Polki wystąpią w holenderskim Apeldoorn i belgijskim Kortrijk. Następnie przeniosą się do Azji na dwa kolejne turnieje.

Tytułu mistrzowskiego bronić będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która rok temu pokonała w finale Turcję 3:2.

Polska - Włochy 2:3 (15:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:17)

Terminarz LN siatkarek:

1. tydzień (21-23 maja)

Grupa 1 (Opole): Polska, Włochy, Tajlandia, Niemcy

Grupa 2 (Ruse): Bułgaria, Japonia, Belgia, USA

Grupa 3 (Brasilia): Brazylia, Dominikana, Rosja, Chiny

Grupa 4 (Belgrad): Serbia, Holandia, Turcja, Korea Płd.

2. tydzień (28-30 maja):

Grupa 5 (Conegliano): Włochy, USA, Dominikana, Serbia

Grupa 6 (Ankara): Turcja, Niemcy, Rosja, Japonia

Grupa 7 (Makao): Chiny, Belgia, Tajlandia, Korea Płd.

Grupa 8 (Apeldoorn): Holandia, Brazylia, Polska, Bułgaria

3. tydzień (4-6 czerwca):

Grupa 9 (Hongkong): Chiny, Włochy, Japonia, Holandia

Grupa 10 (Lincoln): USA, Korea Płd., Niemcy, Brazylia

Grupa 11 (Bangkok): Tajlandia, Bułgaria, Dominikana, Turcja

Grupa 12 (Kortrijk): Belgia, Serbia, Rosja, Polska

4. tydzień (11-13 czerwca)

Grupa 13 (Perugia): Włochy, Korea Południowa, Bułgaria, Rosja

Grupa 14 (Stuttgart): Niemcy, Belgia, Holandia, Dominikana

Grupa 15 (Tokio): Japonia, Serbia, Tajlandia, Brazylia

Grupa 16 (Jiangmen): Chiny, USA, Polska, Turcja

5. tydzień (18-20 czerwca):

Grupa 17 (Ankara): Turcja, Belgia, Włochy, Brazylia

Grupa 18 (Ningbo): Chiny, Niemcy, Bułgaria, Serbia

Grupa 19 (Jekaterynburg): Rosja, Tajlandia, Holandia, USA

Grupa 20 (Boryeong): Korea Płd., Japonia, Polska, Dominikana

turniej finałowy (2-6 lipca)

Ningbo - pięć najlepszych reprezentacji z klasyfikacji plus Chiny (gospodarz)