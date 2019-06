Kompromitujący set Polek i porażka z najsłabszą drużyną Ligi Narodów

Polki zakończyły ostatni przed Final Six turniej Ligi Narodów

Czwartkowe spotkanie z gospodyniami imprezy było meczem o pietruszkę. Środowe porażki Japonek oraz Belgijek spowodowały, że nasz zespół już przed ostatnią kolejką gier świętował niespodziewany awans do Final Six. W tej sytuacji mecz z Koreą Południową miał głównie towarzyski charakter. Dlatego trener Jacek Nawrocki dał odpocząć swojej najlepszej siatkarce Malwinie Smarzek. Awans szybszy niż się spodziewano. Polki po dziewięciu latach zagrają w wielkim finale Ligi Narodów Polskie siatkarki... czytaj dalej »

Bez liderki ani rusz

Bez liderki Biało-Czerwonym niewiele wychodziło w pierwszym secie. Sprawiały wrażenie mocno rozkojarzonych, kompletnie nie radziły sobie z przyjęciem zagrywki, a już zwłaszcza Natalia Mędrzyk. Blado było też w ataku. Nasze zawodniczki łącznie aż 10 punktów podarowały rywalkom za darmo, bo przez swoje błędy. W efekcie skończyło się kompromitującym wynikiem 8:25.

Błędy udało się skorygować w drugiej partii. W niej na drugą przerwę techniczną Polki prowadziły trzema punktami. W końcówce kilka razy sprytnie obiły blok rywalek i mogły cieszyć się z wygranej do 22.

Niestety, w dwóch kolejnych setach Biało-Czerwone były w stanie nawiązać wyrównaną walkę z rywalkami tylko do drugiej przerwy technicznej. Trener Nawrocki rotował zawodniczkami, ale na niewiele się to zdało. Im bliżej końca było obu partii, tym Yeon Koung Kim i koleżanki odjeżdżały naszym zawodniczkom na bezpieczną przewagę. Stąd sety przegrane odpowiednio do 20 i 16. Na szczęście porażka nie miała konsekwencji.

Teraz przerwa i Chiny

Polskie siatkarki w piątek wrócą do kraju i po krótkim odpoczynku zaczną się przygotowywać do turnieju finałowego, który w dniach 3-7 lipca rozegrany zostanie w chińskim Nankin. Oprócz Polek i gospodyń, wystąpią reprezentacje Brazylii, Turcji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Tytułu bronią Amerykanki.

Polska - Korea Południowa 1:3 (8:25, 25:22, 20:25, 16:25)

Polska: Julia Nowicka, Kamila Witkowska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Natalia Mędrzyk, Olivia Różański, Magdalena Stysiak, Maria Stenzel (libero) - Martyna Grajber, Monika Jagła (libero), Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska.

Korea Płd.: Lee Dayeong, Lee Juah, Park Eunjin, Kim Yeon-Koung, Kang Sohwi, Kim Heejin, Oh Jiyoung Oh (libero) - An Hyejin, Pyo, Seungju Pyo.