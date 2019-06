Polki blisko Final Six Ligi Narodów, świetny występ z Japonią

TAK RELACJONOWALIŚMY SPOTKANIE NA ŻYWO

Biało-Czerwone są bardzo blisko awansu do Final Six Ligi Narodów. Mecz z Japonkami był rehabilitacją za kiepski wyjazd do chińskiego Jiangmen, gdzie Polki przegrały z Turcją, Chinami i USA. Tam zdobyły tylko jeden punkt (za porażkę tie-breaku z Turczynkami).

Przed spotkaniem z Japonią było jasne, że ten mecz w dużej mierze zdecyduje o tym, kto uzupełni stawkę turnieju finałowego. Zarówno Polki, jak i Japonki miały na koncie 21 punktów i po siedem wygranych meczów w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Początek spotkania nie zwiastował dobrych informacji. Japonki szybko uciekły na pięć punktów przewagi, ale na drugą przerwę techniczną to podopieczne Jacka Nawrockiego schodziły z prowadzeniem 16:15. Ostatnia faza seta trzymała w napięciu, lecz dzięki dobrej grze blokiem Polki wygrały pierwszą partię. Większość drugiego seta była pod kontrolą Biało-Czerwonych, ale Japonki doprowadziły do wyrównania po 21 i znowu było nerwowo. Polskie siatkarki okazały się lepsze dzięki dobrej skuteczności w ataku Malwiny Smarzek i furze szczęścia przy siatce Julii Nowickiej.

Smarzek najskuteczniejsza

Trzeci set Japonki wygrały, bo w zasadzie nie myliły się w ataku. Na siatce świetnie radziła sobie Sarina Koga, a Polki popełniały proste błędy. Biało-Czerwone od początku pracowały, aby zakończyć to spotkanie w czterech setach. Bardzo szybko zrobiło się 6:0 dla polskiej ekipy. Znów w ataku szalała Malwina Smarzek. Atakująca reprezentacji Polski przekroczyła granicę 300 punktów w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Smarzek jest liderką klasyfikacji najlepiej punktujących.

Tak kolorowo jednak w czwartym secie nie było. Japonki mozolnie walczyły o odrobienie strat i nawet im się to udało. Od stanu 17:17 Polki znowu podkręciły tempo i mecz zakończyły już w bardzo komfortowej sytuacji.

Zwycięstwo polskich dziewczyn oznacza, że teraz trzeba czekać na potknięcie Dominikanek. Te musiałyby wygrać wszystkie mecze i liczyć na korzystne dla nich rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Awans polskiej reprezentacji do turnieju finałowego jest niemal pewny. Pewne występu w Final Six są ekipy Włoch, Turcji, Brazylii, USA i Chin. Polki w turnieju finałowym (jeszcze pod nazwą Grand Prix) ostatni raz wystąpiły w 2010 r.

Liga Narodów:

Polska - Japonia 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:22)