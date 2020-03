Liga Narodów przełożona. PZPS apeluje: zostańcie z nami

Jastrzębski Węgiel odmówił wyjazdu do Włoch na mecz Ligi Mistrzów

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

4.03 | Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie wybiorą się do Włoch na ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z Itas Trentino. - Sport jest ważny, ale zdrowie zawodników jest najważniejsze - oświadczył prezes klubu Adam Gorol.

Siatkarska ekstraklasa zawieszona do odwołania Siatkarska... czytaj dalej » Liga Narodów zastąpiła w siatkarskim kalendarzu męską Ligę Światową i kobiecy cykl Grand Prix. Trzecia edycja rozgrywek miała wystartować 19 maja i potrwać do 5 lipca. Miała, bo na razie plany FIVB i poszczególnych federacji pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

"Decyzja ta daje zawodnikom możliwość skupienia się na własnym zdrowiu i formie, jak również pozwoli krajowym ligom, które musiały teraz zawiesić swoje mecze, rozegrać do końca sezony, gdy sytuacja ulegnie poprawie" – czytamy na stronie pzps.pl.

Problem z terminami

Siatkarska federacja, podobnie jak wszystkie inne sportowe organizacje, znalazła się w trudnym położeniu. Wskazanie nowego terminu imprez jest na razie niemożliwe.

Wiadomo tylko tyle, że jeśli turnieje zostaną rozegrane, to po lipcowo-sierpniowych igrzyskach. Wiosną nie dojdzie więc do turniejów panów: w Łodzi (5-7 czerwcas) i Krakowie (22-24 maja) oraz turnieju pań we Wrocławiu (9-11 czerwca).

"Wierzymy, że jako Najlepsi kibice na świecie będziecie z naszą drużyną podczas Siatkarskiej Ligi Narodów w Polsce w nowym terminie. Zostańcie z nami – przesunięcie turnieju nie oznacza jego odwołania. Wszystkie bilety zachowują ważność. Jeśli zdecydujesz się zostawić swój bilet na tegoroczną Siatkarską Ligę Narodów, gwarantujemy Ci wyjątkowe warunki zakupu wejściówek na przyszłoroczne mecze Mistrzostw Europy rozgrywane w Polsce. Będzie to możliwość zakupu biletów w przedsprzedaży i to po obniżonej cenie" – dodano.