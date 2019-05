Smarzek zmiotła Bułgarki. Punktowy rekord Polki i cenna wygrana w Lidze Narodów

22.05.2018 | Kapitalny wyczyn polskich siatkarek! W Makau reprezentacja Biało-Czerwonych pokonała mistrzynie olimpijskiej Chinki 3:2, a genialne zawody zanotowała zdobywczyni 35 punktów Malwina Smarzek. To drugie zwycięstwo zawodniczek Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów.

Podobnie jak w poprzednich spotkaniach gra polskiej drużyny opierała się głównie na bardzo dobrej dyspozycji w ataku Smarzek. Rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz od początku meczu szukała siatkarki włoskiego Zanetti Volley Bergamo i mogła liczyć na jej kolejne punkty.

Rekord za rekordem

Druga wygrana Polek w Lidze Narodów. Tym razem bez straty seta Polskie siatkarki... czytaj dalej » W całym spotkaniu Smarzek atakowała aż 68 razy, z czego 36 skutecznie. Do swojego dorobku dodała cztery punkty z bloku i jeden z serwisu. W sumie uzbierała 41 "oczek", czyli tyle samo co... reszta drużyny.

Przede wszystkim jednak poprowadziła koleżanki do wygranej z Bułgarią, a przy okazji wyrównała rekord Glinki-Mogentale z półfinału mistrzostw Europy z Niemcami z 2003 roku. To także najlepsze osiągnięcie Smarzek w Lidze Narodów. W 2018 roku zdobyła 39 punktów przeciwko Tajlandii.

Problemy na początku

W pierwszym secie Bułgarki postawiły się jednak Smarzek i jej koleżankom. Dzięki skutecznemu blokowi w emocjonującej końcówce rywalki triumfowały do 23. Druga partia nie zaczęła się najlepiej dla Biało-Czerwonych (od stanu 1:4), ale z czasem zaczęły łapać odpowiedni rytm gry. Oczywiście w oparciu o formę Smarzek. Jej kolejne punkty dały naszym wygraną w secie do 21.

Następną odsłonę zespół trenera Jacka Nawrockiego zaczął lepiej, bo od stanu 17:12. Generalnie taktyka Polek nie zmieniła się za bardzo. Nawet kiedy pod koniec seta Smarzek zaczęła już wykazywać oznaki zmęczenia, a rywali coraz częściej podbijały jej ataki, to dalej piłka była kierowana do 22-latki. Mimo drobnych problemów Polki utrzymały kilkupunktowe prowadzenie do końca seta.

Funkcjonował zespół

Biało-Czerwone kłopoty miały także na początku decydującej partii. Zaczęły ją od stanu 1:6 i trener Nawrocki musiał poprosić o przerwę. Ten czas pomógł, gdyż Polki szybko zaczęły odrabiać straty. Dobrze grały wszystkie zawodniczki, funkcjonował blok i serwis. Po kolejnych efektownych akcjach zespołu na drugą przerwę techniczną nasze siatkarki schodziły prowadząc 16:9. Tej przewagi nie oddały już do końca.

To trzecia wygrana Polek w Lidze Narodów. W inauguracyjnym turnieju w Opolu pokonały Niemcy 3:1 i Tajlandię 3:0, a uległy Włochom po tie-breaku. W Holandii zmierzą się jeszcze z ekipą gospodarzy i Brazylią. Mecz w środę o 16.30.

WYNIK:

Polska - Bułgaria 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:17)

Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek, Paulina Maj-Erwardt (libero) - Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Olivia Różański.



Bułgaria: Lora Kitipowa, Mira Todorowa, Nasja Dimitrowa, Mirosława Paskowa, Maria Danczewa, Gergana Dimitrowa, Żana Todorowa (libero) - Simona Dimitrowa, Petja Barakowa, Silvana Czauszewa, Jelena Beczewa.