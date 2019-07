Polacy i Polki walczą o duże pieniądze. Miliony dolarów do podziału

Świetny początek, później bezsilność. Porażka Polek w Final Six Reprezentantki... czytaj dalej » Siatkarki w pierwszym spotkaniu w chińskim Nankinie przegrały ze Stanami Zjednoczonymi 1:3. Ich szanse na awans do najlepszej czwórki tej imprezy są w tym momencie niewielkie. W drugim meczu muszą pokonać niezwykle mocną Brazylię i liczyć na to, że w ostatnim starciu grupowym Amerykanki zwyciężą z ekipą z Kraju Kawy.

Finansowe równouprawnienie

Tymczasem zawodnicy prowadzeni przez Vitala Heynena pojadą wkrótce za ocean. W Chicago od 10 lipca w grupie aktualni mistrzowie świata będą rywalizować z Iranem oraz także z Brazylią.

Nagrody w tegorocznej edycji są takie same jak w poprzedniej. Międzynarodowa Federacji Siatkarska, a więc FIVB przygotowała do podziału dla zespołów 2,1 miliona dolarów. Sumy są takie same u kobiet i mężczyzn. To nowość, która obowiązuje dopiero od zeszłego roku. Wcześniej panie otrzymywały mniej więcej pięć razy mniej od panów.

Milion dla najlepszych

Ponownie zwycięskie drużyny otrzymają po milionie dolarów, a przegrane w decydującym meczu połowę mniej. Brązowy medalista zainkasuje 300 tysięcy dolarów. Czwarta pozycja jest wyceniona na 150 tysięcy, a piąte oraz szóste miejsce na 75 tysięcy dolarów.

Oczywiście jest także pula nagród w kategoriach indywidualnych. Najlepsi na każdej z pozycji otrzymają po 10 tysięcy dolarów, a najbardziej wartościowy zawodnik albo zawodniczka po 30 tysięcy dolarów. Jest zatem, o co walczyć.

W Chinach i Stanach Zjednoczonych rywalizacja toczy się zatem nie tylko o sukces sportowy, ale także finansowy.