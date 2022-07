Liga Narodów. Kilka zmian, jeden powrót. Skład polskich siatkarzy na Gdańsk

Asystent trenera siatkarskiej kadry Vitala Heynena o przygotowaniach do meczów towarzyskich polskich siatkarzy.

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła drugi etap przygotowań do spotkań towarzyskich. Kilka zdań opowiedział o tym Grzegorz Łomacz.

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Para Fijałek/Bryl przegrała z Brazylijczykami 2:1 w ostatnim meczu fazy grupowej rozgrywek. Pomimo porażki Polacy zakwalifikowali się do 1/8 rywalizacji.

Siatkówka Polska-Kanada. As serwisowy Leona (3:1).

Tokio. Siatkówka. Polacy pewnie wygrali z kanadyjczykami i awansowali do ćwierćfinału rywalizaji.

Oto co miał do powiedzenia nasz siatkarz plażowy po porażce w meczu 1/8 finału igrzysk.

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Argentyna wygrała z włochami w tie-breaku (15:12). Dzięki tem Argentyna zakwalifikowała się do półfinału rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Vital Heynen po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Aleksander Śliwka po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Fabian Drzyzga po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Zobacz, co powiedział Kamil Semeniuk po meczu Polska – Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15).

Przez niemal cały trzeci set Rosyjski Komitet Olimpijski przegrywał. W końcówce zawodnicy z Rosji przebudzili się, doprowadzili do remisu 23:23, a następnie pokonali Brazylijczyków 26:24. Zobacz końcówkę tego seta.

Po trzecim secie Brazylijczycy przybliżyli się do wywalczenia brązowego medalu.

Polscy siatkarze spisują się w obecnym sezonie Ligi Narodów znakomicie. W ośmiu dotychczasowych meczach Biało-Czerwoni wygrali siedmiokrotnie (kolejno z Argentyną, Bułgarią, Francją, Brazylią, Kanadą, Australią oraz USA), a także ponieśli jedną porażkę (z Włochami).

W tabeli daje to podopiecznym Grbicia drugie miejsce, tuż za prowadzącymi Francuzami. Co ważniejsze, obecna pozycja gwarantuje udział w turnieju finałowym, który odbędzie się pod koniec lipca we włoskiej Bolonii.

W Gdańsku w najsilniejszym składzie

W turniejach rozgrywanych w Ottawie oraz Sofii kadra reprezentacji Polski znacząco się od siebie różniła. Nowy trener chciał lepiej poznać swoich zawodników, ale im bliżej decydującej rundy Ligi Narodów, tym zmian w zespole jest coraz mniej.

Porównując do imprezy w stolicy Bułgarii, w ekipie aktualnych mistrzów świata doszło do zaledwie kilku roszad. Na pozycji rozgrywającego Grzegorza Łomacza zastąpi Jan Firlej, a na przyjęciu Bartosza Kwolka zmieni Bartosz Bednorz, którego z wcześniejszych turniejów wyeliminowała kontuzja.

Dodatkowo w kadrze zabrakło miejsca dla środkowego Mateusza Poręby, a czternastkę na Gdańsk uzupełni atakujący Karol Butryn.



A oto skład reprezentacji Polski na turniej #VNL2022 w @gdansk@ERGOARENA (5-10 lipca). Szczegóły: https://t.co/YyCnprAISvpic.twitter.com/UH8B6ktepY — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 3, 2022





Kiedy mecze Polaków podczas turnieju w Gdańsku?

Trzeci turniej Ligi Narodów siatkarzy rozpocznie się 5 lipca w Gdańsku. W Ergo Arenie Polacy zmierzą się z Iranem (wtorek, 20.00), Chinami (czwartek, 20.00), Holandią (sobota, 20.00) oraz Słowenią (niedziela, 20.00).

LIGA NARODÓW SIATKARZY 2022. TERMINARZ, WYNIKI I TABELA

Liga Narodów rozgrywana jest w innym formacie niż w poprzednich latach. 16 reprezentacji bierze udział nie w pięciu, a w trzech turniejach, w każdym z nich zespół rozgrywa po cztery mecze. Osiem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej wystąpi w turnieju finałowym, który odbędzie się w Bolonii (20-24 lipca). Będzie on rozgrywany w formule pucharowej - ćwierćfinały, półfinały oraz spotkania o medale.

Kadra reprezentacji Polski na turniej w Gdańsku:



libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

rozgrywający: Marcin Janusz, Jan Firlej

środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Karol Butryn

przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Bednorz, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka