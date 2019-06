Szef irańskiej siatkówki zaatakował trenera Polaków. "Heynen jest chory psychicznie"

Iran od 14 do 16 czerwca był organizatorem jednego z turniejów Ligi Narodów. W Urmii gościł siatkarzy z Kanady, Rosji oraz z Polski. Mecz gospodarzy z ekipą Heynena wzbudzał ogromne emocje, w końcu w poprzednich meczach nie brakowało spięć pod siatką.

Burzę wywołał jeszcze Michał Kubiak, który oświadczył, że irańscy zawodnicy są "fatalnymi, złośliwymi i chamskimi ludźmi". Po tej wypowiedzi kapitan polskiej kadry został zawieszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

"Bałem się wyjść z autobusu"

Pięć zmian w składzie Polaków na Ligę Narodów w Mediolanie Trener... czytaj dalej » W hali w Urmii było jednak spokojnie. Iran po emocjonującym spotkaniu zwyciężył 3:2. Miejscowi kibice oszaleli, hucznie świętowali także na ulicach, o czym przekonała się polska reprezentacja.

Pokonanie 3,5-kilometrowej trasy do hotelu zajęło jej prawie dwie godziny. Wściekły z tego powodu był Heynen, który później urządził ponoć karczemną awanturę przedstawicielowi światowej federacji siatkówki (FIVB). Skarżył się, że organizatorzy nie zapewnili polskiej drużynie odpowiednich środków bezpieczeństwa.



- Spotkaliśmy tylu uprzejmych ludzi na ulicach, przez dużą część czasu nie mogliśmy narzekać na organizację pobytu, a nagle to się zmieniło, bo zaczęliśmy wątpić w swoje bezpieczeństwo. Zawiedli nas w tym względzie. To z jednej strony było jedno z moich najlepszych doświadczeń, a z drugiej jedno z najgorszych. Przez to wracam z Iranu z bardzo złymi odczuciami. Szkoda, że tak wiele dobrego będzie zniwelowane przez tak złe doświadczenie. Nie dam rady zmienić tego, co przez to czuję. To była najniebezpieczniejsza sytuacja związana z siatkówką. Czułem się jak w filmie. Zawsze jestem bardzo otwarty w stosunku do ludzi, a to był pierwszy raz, kiedy bałem się wyjść z autobusu - opowiadał po wszystkim Belg w rozmowie ze sport.pl.

"Mieliśmy podstawić helikopter?"

Do wydarzeń odniósł się również Davari. - Heynen jest chory psychicznie i potrzebuje psychologa. Stworzył bardzo zły rodzaj wojny psychologicznej - wypalił prezes irańskiej federacji w miejscowych mediach, cytowany przez włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport".



Sytuacja Polaków w Lidze Narodów 2019 Polscy siatkarze... czytaj dalej » I dodał: - On oczekuje zbyt wiele dla swojego zespołu. Takie sytuacje zdarzają się na całym świecie. Mieliśmy im podstawić helikopter? Zapewniliśmy dwie eskorty, wszystko przebiegło bezpiecznie, a nasi kibice oklaskiwali Polaków.



Po turnieju w Urmii oświadczenie wydał Polski Związek Piłki Siatkowej.



"Tłum fetujących zwycięstwo kibiców utrudniał sprawny przejazd autobusu z polską drużyną z miejsca rozegrania spotkania. Według informacji PZPS podobna sytuacja miała miejsce także dzień wcześniej i dotyczyła reprezentacji Kanady. Niezwłocznie po wydarzeniu podjęto niezbędne działania w celu wyjaśnienia sytuacji. Nastąpiła konsultacja z nadzorującym turniej przedstawicielem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i organizatorami z ramienia irańskiej federacji siatkarskiej, którzy przeprosili za wynikające ze zdarzenia niedogodności. PZPS wystosował jednocześnie zdecydowany w treści list do centrali FIVB" - czytamy w tekście opublikowanym 17 czerwca.



- Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego listu od FIVB. Mamy zdjęcia kibiców i możemy je przedstawić władzom światowej federacji. Nie mam problemów, żeby przeprosić Polaków za pasję naszych fanów, wspaniałą atmosferę oraz za zwycięstwo, które ich uszczęśliwiło - skwitował Davari.

Walczą o Final Six

Polacy z bilansem pięciu zwycięstw i czterech porażek zajmują w tabeli Ligi Narodów siódme miejsce. Wciąż mają jeszcze szanse na występ w Final Six. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz.



Biało-Czerwoni najbliższy turniej LN rozegrają w Mediolanie. Rywalami będą Argentyńczycy, Serbowie oraz Włosi.