"Niepoważnie potraktował zawodników". Iskrzy na linii Heynen - prezes związku

Tego sukcesu w ogóle miało nie być. W roku kwalifikacji olimpijskich Heynen zrobił z Ligi Narodów poligon doświadczalny, oszczędzając najlepszych siatkarzy. Ale - jak na złość trenerowi - grająca w nie najsilniejszym składzie reprezentacja najpierw awansowała do Final Six, a potem sprawiła sensację w turnieju finałowym w Chicago.

W czasie Final Six Heynen miał być na zgrupowaniu z trzonem kadry w Zakopanem. Ostatecznie poleciał do Chicago, ale wrócił do Polski przed meczem o trzecie miejsce, co zaskoczyło i oburzyło prezesa PZPS.

- Heynen uznał, że jak 24 godziny wcześniej będzie w Zakopanem, będzie to dobre dla drużyny przed turniejem kwalifikacyjnym. Ze mną osobiście nie rozmawiał. Natomiast z tego, co wiem, rozmawiał z dyrektorem szkolenia i menedżerem reprezentacji. Jadę wyjaśnić tę sprawę do Zakopanego - zapowiedział na antenie Polsatu Sport Kasprzyk, według którego Heynen nie miał zgody, by wyjechać z Chicago dzień wcześniej.

- Bardzo jestem zaskoczony, bo miał zostać do końca. Ja uważam i to otwarcie będę mówił - jemu też to w oczy powiem - że niepoważnie potraktował zawodników, którzy są w Chicago - zarzucił trenerowi prezes.

- To rodzaj porzucenia miejsca pracy? - dociekał w studiu dziennikarz Polsatu. - Nie do końca jest to porzucenie miejsca pracy, bo jednak nie jedzie na wakacje, tylko jedzie do grupy, która tutaj trenuje. A dla nas najważniejszym turniejem w tym roku - od początku to mówimy - jest turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich - dodał Kasprzyk.

Do zarzutów prezesa odniosła się agencja Sport Pro Agency, która reprezentuje interesy Heynena w Polsce. "W obliczu dość zaskakujących głosów w przestrzeni medialnej informujemy, że zarówno PZPS, jak i zawodnicy wiedzieli o wcześniejszym wyjeździe trenera Heynena z Chicago i wszystko było uzgodnione" - zapewniła w komunikacie.

Pod nieobecność Heynena w meczu o trzecie miejsce Biało-Czerwonych do zwycięstwa z Brazylią 3:0 poprowadził wytypowany przez związek Jakub Bednaruk.

Z drużyny, która wywalczyła brąz w Chicago, na zgrupowanie w Zakopanem Heynen zaprosił pięciu zawodników: Bartosza Bednorza, Łukasza Kaczmarka, Karola Kłosa, Bartosza Kwolka i Macieja Muzaja.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia w Gdańsku.