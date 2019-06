Siatkarze podkręcają tempo. Leon i Kubiak trenują w Spale

- Mamy teraz cięższe treningi fizyczne na siłowni, ale pracujemy też w hali nad elementami, które wymagają poprawy, m.in. nad zagrywką. Generalnie to początek przygotowań do sierpniowego turnieju kwalifikacyjnego do Tokio, a okres cięższej pracy na treningach będzie dłuższy i nie skończy się teraz w Spale. Będzie jej sporo przede wszystkim, gdy będziemy już w komplecie na obozie w Zakopanem - powiedział asystent Heynena Michał Mieszko Gogol.

Na razie bez Kurka

Jak zaznaczył Gogol, grupie, która tam się przygotowuje, nie towarzyszy obecnie Bartosz Kurek. 30-letni atakujący wciąż przechodzi rehabilitację po kwietniowej operacji pleców.



Asystent Heynena zastrzegł, że nie jest tak, iż grupa przebywająca w Spale jest bliższa występu w najważniejszej imprezie sezonu, czyli turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk.



- Nie, to raczej nie ma znaczenia. Trener jest na etapie zastanawiania się, a grupa zawodników, którzy pojadą do Zakopanego, nie jest jeszcze zamknięta - podkreślił.



Dodał też, że jeszcze nie wiadomo, ilu dokładnie zawodników pojawi się na obozie w górach.

- Może to być czternastka, a może też inna liczba. Może też być zmienna. Trener jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie - zaznaczył.



Dwutygodniowe zgrupowanie w Zakopanem odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

W Spale odliczanie do igrzysk

- Tak, jak mówiliśmy przed rozpoczęciem pierwszego turnieju Ligi Narodów w Katowicach - każdy mecz będziemy chcieli wygrać. Niezależnie od tego, w jakim składzie personalnym gramy i do ilu zmian doszło między poszczególnymi weekendami. Tak samo będzie w Lipsku. Jeżeli zakwalifikujemy się do Final Six, to wtedy będziemy się zastanawiać, jak zarządzać tą całą sytuacją i umiejętnie sobie z tym poradzimy - zapewnił Gogol.



Na początku przygotowań do sezonu reprezentacyjnego Heynen poprosił, by na terenie spalskiego ośrodka porozwieszać kartki z liczbą dni, które pozostały do finału turnieju olimpijskiego w Tokio.



- Czy dalej to obowiązuje? Radzimy sobie. Na pewno wiemy, jaka to jest liczba. Kierowniczka naszej reprezentacji dba o to. Na wyjazdach podczas Ligi Narodów było to ciężko zorganizować, ale cały czas kontrolujemy tę liczbę i znamy ją - zapewnił drugi szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Terminarz meczów Polaków podczas turnieju w Lipsku:

28 czerwca: Polska - Japonia (17.30)

29 czerwca: Niemcy - Polska (17.30)

30 czerwca: Polska - Portugalia (17)