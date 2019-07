Bednorz najlepiej punktującym. W nagrodę miejsce w Drużynie Marzeń

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - BRAZYLIA W EUROSPORT.PL

Lepiej zagrać się nie dało. Siatkarze z medalem Ligi Narodów Fantastyczne... czytaj dalej » Bednorz w czterech występach w Chicago zdobył 78 punktów. Był rzecz jasna czołowym graczem Biało-Czerwonych, którzy stanęli na podium. Wśród przyjmujących wyróżniono jeszcze dwóch zawodników ze zwycięskiej ekipy rosyjskiej - Jegora Kliukę i Dmitrija Wołkowa.

Ośmiu w Drużynie Marzeń

Najlepszym atakującym i jednocześnie MVP całego turnieju uznano Matthew Andersona. Wśród środkowych najlepsi byli - według FIVB - Amerykanin Max Holt i Rosjanin Iwan Jakowlew. Amerykaninowi Micah Christensenowi przypadła nagroda dla najlepszego rozgrywającego, a jego rodaka Erika Shojiego doceniono spośród wszystkich libero.



W ten sposób w Dream Teamie tegorocznej Ligi Narodów znalazło się aż ośmiu zawodników.



W finale drugiej edycji LN Rosja pokonała USA 3:1. W meczu o trzecie miejsce Polacy zwyciężyli Brazylijczyków 3:0.