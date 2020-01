Ukrainki planowo pokonane. Siatkarki ŁKS nadal z szansami na awans w Lidze Mistrzyń

Siatkarki ŁKS Commercecon wygrały w Łodzi z ukraińskim Chimikiem Jużne 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22) w meczu 4. kolejki grupy C Ligi Mistrzyń. Dzięki zwycięstwu mistrzynie Polski zachowały szansę na awans do fazy pucharowej.

Bolesna porażka siatkarek Budowlanych Łódź w Lidze Mistrzyń Siatkarki Grot... czytaj dalej » Chimik to najsłabszy grupowy rywal ŁKS, ale mecz z mistrzem Ukrainy miał dla łodzianek bardzo duże znaczenie. Zwycięstwo za trzy punkty pozwalało pozostać w grze o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń na dwie kolejki przed końcem pierwszej części europejskich rozgrywek.

Niesamowite rozpoczęcie

Od początku podopieczne trenera Marka Solarewicza spisywały się bardzo dobrze. Mecz otworzyły wynikiem 10:0, a punkty zdobywały z dużą łatwością (m.in. trzy z rzędu asy Evy Mori). Wypracowana przewaga pozwoliła im grać z większą swobodą, ale nie wpłynęło to na ich determinację. Do końca seta łodzianki utrzymywały bezpieczny dystans, a niewielkie problemy przeżywały tylko w jego końcówce, ale triumf w otwierającej partii przypieczętowała Katarina Lazovic.

Tak łatwo gospodyniom nie szło jednak w kolejnych setach. W drugim Ukrainki początkowo przejęły inicjatywę (6:4), ale przy skuteczniej zagrywce Mori siatkarki ŁKS wyszły na prowadzenie (11:8), a następnie - po bloku na Hannie Kiriczenko - wygrywały 15:10. W końcówce mimo lepszej niż wcześniej postawie rywalek, nie pozwoliły im na odrobienie start. Ostatecznie w tej partii zwyciężyły do 19.

Dziwny trzeci set

Trudne chwile łódzki zespół przeżywał na początku trzeciego seta. Mistrzynie Ukrainy prowadziły 7:1. Gospodynie powoli odrabiały straty i w końcu doprowadziły do remisu 13:13, a po kolejnej akcji Moniki Bociek wygrywały 14:13. Od tej pory gra toczyła się punkt za punkt, a prowadzenie zmieniło się z jednej strony na drugą. W końcówce łodzianki miały jednak problemy z kończeniem ataków, choć udało im się doprowadzić do stanu 23:23. Dwie ostatnie piłki należały jednak do przyjezdnych.

Do dobrej gry mistrzynie Polski wróciły w kolejnej partii, w której prowadziły już od początku do końca. Dobrze spisywała się Bociek - po jej atakach było 8:5 i 16:12. Piłkę meczową łodzianki miały po autowym ataku Kiriczenko (24:19), a ostatnią akcję skończyła wybrana MVP meczu Bociek.

- Cieszę się, że skończyłam ostatnią piłkę meczu. Naprawiłam tym swój błąd z trzeciego seta, gdzie nie skończyłam ataku i górą był Chimik. Same byłyśmy zaskoczone, że tak dobrze poszło nam w pierwszym secie i w kolejnych odsłonach szykowałyśmy się na trudniejszą przeprawę. Tak rzeczywiście było. Przede wszystkim cieszę się, że wygrałyśmy. Teraz szykujemy się na walkę w Stuttgarcie. Mamy nadzieję na zwycięstwo i awans, bo czas działa na naszą korzyść - podsumowała.



MVP dzisiejszego meczu @CEVolleyballCL - Monika Bociek pic.twitter.com/CMD6VJmAiv — ŁKS Commercecon Łódź (@lkscommercecon) January 23, 2020

To było trzecie zwycięstwo łodzianek w tej edycji LM. Wcześniej wygrały po 3:2 z niemieckim Alianz MTV Stuttgart i na wyjeździe z Chimikiem. Jedynej porażki 2:3 doznały z broniącym tytułu Igor Gorgonzola Novara.

ŁKS awansował na pierwsze miejsce w tabeli gr. C, ale w czwartek o godz. 20.30 rozpocznie się mecz Igora z MTV Stuttgart, które mają odpowiednio trzy i jeden punkt mniej od drużyny z Łodzi.

Mistrzynie Polski w następnej kolejce 5 lutego zagrają na wyjeździe z MTV Stuttgart.

ŁKS Commercecon Łódź - Chimik Jużne 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22)

ŁKS Commercecon Łódź: Eva Mori, Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Katarina Lazovic, Ewa Kwiatkowska, Aleksandra Wójcik - Krystyna Strasz (libero) - Daria Szczyrba, Valeria Caracuta, Joanna Pacak, Natalia Skrzypkowska, Anna Korabiec (libero).

Chimik Jużne: Daria Welijkokon, Katarina Frołowa, Julia Bojko, Julia Mikitjuk, Oksana Jakowczuk, Jewgenia Chober - Krystyna Niemcewa (libero) - Daria Stepanowska, Olga Skrypak, Hanna Kiriczenko, Anastasia Majewska.