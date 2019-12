Siatkarskie wydarzenie jesieni w Warszawie. Heynen i Leon sprawdzą Vervę

Polskie kluby ze zmiennym szczęściem w Lidze Mistrzów Siatkarze Grupy... czytaj dalej » Wicemistrzowie Włoch, poza przyjmującym reprezentacji Polski Leonem, mają w składzie wiele gwiazd - m.in. mistrzów Europy Serbów Aleksandara Atanasijevicia i Marko Podrascanina, Argentyńczyka Luciano De Cecco i Włocha Filippo Lanzę. Na ważną postać w tym sezonie wyrósł zaś Ukrainiec Ołeh Płotnicki.

Warszawianie czekali na to spotkanie

- Ten mecz jest naszą nagrodą za wynik z zeszłego sezonu ligowego, który umożliwił nam walkę w europejskich pucharach. Zmierzymy się z jedną z najlepszych drużyn na świecie i czeka nas święto siatkówki w Warszawie. Czekaliśmy na ten mecz od momentu losowania grup. Nie jesteśmy faworytami i to żadne zaskoczenie. Przystępując do spotkania z takiej pozycji gra się ciekawie, bo nie można nic stracić, a za to wiele zyskać - podkreślił kapitan warszawskiej drużyny Andrzej Wrona.

Podopieczni Heynena na początku sezonu zaliczyli słabszy okres w grze, ale wydaje się, że wrócili już na właściwe tory. Zawodnicy z Warszawy mają świadomość, że czeka ich bardzo trudne zadanie, ale z wiarą we własne możliwości podchodzą do wtorkowego spotkania.

- Mierzyłem się już z Perugią, gdy jeszcze grałem w PGE Skrze Bełchatów. Jest dobrym zespołem, ale nie takim nie do ugryzienia. Musimy zagrać konsekwentnie, nie popełniać zbyt wielu błędów i podejmować ryzyko w każdym elemencie. Zwłaszcza na zagrywce - ocenił Wrona.



Ekipa @SIRVolleyPG z Wilfredo Leónem na czele wylądowała w Warszawie. WIELKI MECZ już jutro! Wy też nie możecie się doczekać? pic.twitter.com/yIbAbHUN4I — VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (@vervawarszawapl) December 16, 2019





Kluczem będzie postawa w polu serwisowym

Optymizm wykazuje także Bartosz Kwolek. Przyjmujący Vervy - w przeciwieństwie do Wrony - wykazuje jednak mniejszą ekscytację na myśl o rywalizacji ze słynną drużyną z Italii.

- Oni też przegrywają mecze. Trzeba do tego podchodzić we właściwy sposób. Tych spotkań jest natłok i tak naprawdę, czy przyjeżdża Będzin, Bydgoszcz czy Perugia, to nie ma większego znaczenia, bo z każdym można wygrać i z każdym można przegrać - skwitował. Na znaczenie zagrywki w tym pojedynku uwagę zwrócił także Andrea Anastasi.

- Musimy zagrać lepiej w tym elemencie i jesteśmy w stanie to zrobić - zaznaczył trener stołecznej ekipy.

Serwis to duży atut zwłaszcza Leona, który bywa bezlitosny dla rywali. W meczu 1. kolejki LM z Benficą (3:1) posłał dziewięć asów, w tym siedem w jednym secie.

- To jest taka siła i moc, że ciężko znaleźć na to lekarstwo. Bardziej trzeba się zachowywać jak w obronie- relacjonował Kwolek.

On możliwości pochodzącego z Kuby zawodnika zna ze wspólnych treningów i gry w sezonie reprezentacyjnym. W Vervie są też inni kadrowicze - Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek.

Perugia ma na koncie w LM dwa zwycięstwa. VERVA niespodziewanie przegrała tydzień temu na wyjeździe z Benficą 1:3. W wyjściowym składzie gości pojawiło się wielu rezerwowych i dopiero w drugiej części spotkania Anastasi wprowadził podstawowych graczy.

- W tym spotkaniu nie podjąłem dobrych decyzji. Mieliśmy jednak wówczas sporo drobnych kłopotów zdrowotnych. Chciałem też dać odpocząć kilku zawodnikom, którzy mają za sobą występy w reprezentacjach i są już zmęczeni - zaznaczył szkoleniowiec.

Zwrócił też uwagę, że jego zespół ze względu na dużą liczbę spotkań ma mało czasu na treningi. Drugą kwestią jest zaś sprawa utrudnionej dostępności przede wszystkim Torwaru, ale i Areny Ursynów.

Warszawski zespół miał jednak czas na odpoczynek po ostatnim meczu ligowym - w sobotę pokonał u siebie Trefla Gdańsk 3:0. Perugia z kolei jeszcze w niedzielę wieczorem grała w Serie A (wygrała z Leo Shoes Modeną 3:1).



Con punti, 6 ace e il 63% d’attacco l’MVP di stasera è il nostro @wilfredo_leon_official #goSir#BlockDevils#insiemeatepic.twitter.com/zE96lDsObS — Sir Safety Perugia Volley (@SIRVolleyPG) December 15, 2019





- Mój przyjaciel z władz Perugii bardzo na to narzekał. Tłumaczyłem mu, że na Torwarze mogliśmy zagrać tylko we wtorek. Warszawa to nie Włochy, gdzie jest łatwiej o dostęp do hali. My przykładowo w piątek mieliśmy trening w południe. Nie dlatego, że tak chciałem, tylko nie było wolnej hali o normalnej porze - argumentował Anastasi.

Włoski klub w sezonie 2016/17 zajął drugie miejsce w LM, a rok później był trzeci. Stołeczny zespół debiutuje w tych prestiżowych rozgrywkach.

Wielkie nazwiska, a zwłaszcza postacie Heynena i Leona, przyciągnęły kibiców siatkówki w Polsce. W weekend VERVA informowała, że zostały już pojedyncze bilety na rozpoczynający się o godz. 20.30 mecz z Perugią, a na trybunach ma zasiąść ok. 5,5 tysiąca osób.

TABELA GRUPY D LIGI MISTRZÓW SIATKARZY:

(mecze, wygrane, przegrane, sety, punkty)

1. Sir Sicoma Monini Perugia 2 2 0 6-1 6

2. VERVA Warszawa Orlen Paliwa 2 1 1 4-3 3

3. Benfica Lizbona 2 1 1 4-4 3

4. Tours VB 2 0 2 0-6 0