Siatkarska Liga Mistrzów w innym formacie. Polacy docenieni

Pierwotnie faza grupowa miała obejmować sześć kolejek. Standardowo każdy zespół planował zagrać trzy mecze przed własną publicznością i trzy na wyjeździe. Z powodu ograniczenia możliwości w podróżowaniu organizatorzy byli zmuszeni do zmiany koncepcji.

Postanowiono w każdej grupie rozegrać po dwa turnieje. Polskie miasta zostały docenione, bo będą organizatorami aż czterech tego typu imprez.

Polska grupa w domu

Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Skra Bełchatów trafiły do jednej grupy i to one zostaną gospodarzami dwóch turniejów. W dniach 8-10 grudnia 2020 roku odbędzie się impreza w Kędzierzynie-Koźlu, a 26-28 stycznia 2021 roku w Bełchatowie. W tych zmaganiach zobaczymy w naszym kraju jeszcze tureckie Fenerbahce i Lindemans Aalst z Belgii.



Trzeci polski zespół w Lidze Mistrzów mężczyzn Jastrzębski Węgiel musi jeszcze przejść eliminacje. Jeśli mu się uda, zagra w Berlinie oraz rosyjskim Kazaniu, a jego rywalami będą: Berlin Recycling Volleys, Zenit Kazań oraz ACH Volley Lublana ze Słowenii.

ŁKS i Chemik u siebie

Nasze kobiece zespoły także zostały wyróżnione.

W dniach 2-3 lutego 2021 roku ŁKS Commercecon Łódź zorganizuje turnieju w Sport Arenie. Wcześniej mistrzynie Polski z 2019 roku będą rywalizować w bułgarskim Płowdiwie (24-26 listopada 2020 roku). W grupie C znalazły się również VakifBank Stambuł z Turcji, francuska ASPTT Miluza i Martiza Płowdiw.

Grupa Azoty Chemik Police będzie z kolei gospodarzem turnieju, który odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2021 roku. 24-26 listopada 2020 roku aktualne mistrzynie kraju zagrają we włoskiej Novarze. W grupie E znalazły się jeszcze ekipy Dynama Kazań, Igor Gorgonzola Novara i VK UP Ołomuniec z Czech.



Ostatnia z polskich ekip występujących w Lidze Mistrzów Developers SkyRes Rzeszów znalazła się w grupie z włoskimi drużynami Savino Del Bene Scandicci i Unendo Yamamay Busto Arsizio Volley oraz SSC Palmberg Schwerin z Niemiec. Turnieje w tej grupie odbędą się 1-3 grudnia 2020 roku w Scandicci oraz 2-4 lutego 2021 roku w Schwerinie.