Będzie polski finał w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kędzierzyn załatwił sprawę przed końcem rewanżu

To mogły być piękne chwile polskiej siatkówki. Dzień wcześniej, po wygranym dwumeczu z Halkbankiem Ankara, do finału awansowali bowiem gracze Jastrzębskiego Węgla. Aby do nich dołączyć, kędzierzynianie potrzebowali tylko dwóch wygranych partii w rewanżowym starciu z Perugią, bo w starciu u siebie triumfowali 3:1.

Zadanie nie należało jednak do najłatwiejszych, bo podopieczni byłego szkoleniowca Biało-Czerwonych Andrei Anastasiego spisują się w tym sezonie znakomicie. Ostatnio ekipa z Wilfredo Leonem i Kamilem Semeniukiem w składzie złapała jednak małą zadyszkę, co było widać również podczas czwartkowej potyczki.

Dobry początek kędzierzynian

W początkowej fazie seta prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale pierwszą większą przewagę wypracowali goście. Po błędzie przejścia linii środkowej boiska przez Roberto Russo przerwą musiał interweniować trener gospodarzy (11:14).

Różnica między obiema drużynami długo utrzymywała się w granicach dwóch-trzech punktów. Oba zespoły grały bardzo skutecznie w ofensywie, raz po raz popisując się znakomitymi atakami na drugą stronę siatki. Niestety, dzięki dobrym zagrywkom Oleha Płotnickiego Perugia w jednym ustawieniu zniwelowała straty i był remis (22:22).

W końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak kędzierzynianie, którzy po znakomitym bloku Davida Smitha triumfowali 25:23.

Źródło: Newspix David Smith był jednym z bohaterów starcia z Perugią

Set na wagę awansu

Drugą partię lepiej otworzyli Włosi, którzy szybko wypracowali sobie cztery oczka przewagi (8:4). Później w ich dobrze funkcjonującej maszynie coś się ewidentnie zacięło. Dość powiedzieć, że od stanu 10:6, kiedy w polu serwisowym był Smith, mistrzowie Polski zdobyli aż siedem punktów z rzędu (10:13).

Podirytowani przebiegiem rywalizacji goospodarze zaczęli popełniać coraz więcej prostych błędów, co miało swoje odzwierciedlenie na tablicy wyników (15:19). Awans do finału, pierwszego z udziałem dwóch polskich ekip, jeszcze przed końcem spotkania zapewnił gościom blok Dmytro Paszyckiego (18:25).

Źródło: Getty Images Siatkarze Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle zagrają w finale Ligi Mistrzów

Rezerwowi wyszarpali wygraną

W trzeciej partii trener Tuomas Sammelvuo dokonał wielu roszad w składzie, a na parkiecie pojawiła się zupełnie nowa "szóstka" względem tej, która rozpoczynała mecz. Rezerwowym nie można było odmówić ambicji, ale nie byli oni w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalem. Set zakończył się wynikiem 25:19 na korzyść Perugii.

Bardziej wyrównana była czwarta odsłona. Początkowo prowadzili kędzierzynianie (3:5), następnie przewaga była po stronie gospodarzy (16:12), a po kilku kolejnych minutach był już remis (16:16). Dramatyczna końcówka należała do gości, którzy po ataku Płotnickiego w aut wygrali seta 27:25 i cały mecz 3:1.

Finał pomiędzy Grupą Azoty Kędzierzyn-Kożle a Jastrzębskim Węglem odbędzie się 20 maja w Turynie.

Wynik rewanżowego meczu 1/2 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów:

Sir Sicoma Monini Perugia - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle 1:3 (23:25, 18:25, 25:19, 25:27)