Kapitalna gra w Turcji. Jastrzębski Węgiel o krok od finału

Jastrzębski Węgiel w półfinale Ligi Mistrzów. Awans był pewny już po dwóch setach Siatkarze... czytaj dalej » Ten sezon dla polskich zespołów w siatkarskiej Lidze Mistrzów jest wyjątkowy. Po raz drugi z rzędu, a trzeci raz w historii, w gronie czterech najlepszych drużyn jest dwóch przedstawicieli Plus Ligi.

Teraz jednak jest szansa na coś, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. W finale mogą zagrać dwie ekipy z naszego kraju.

Przed rokiem Jastrzębski Węgiel w półfinale został wyeliminowany przez Grupę Azoty Kędzierzyn-Koźle. Tym razem los sprawił, że ten pierwszy zespół walczy z Halkbankiem Ankara, a drugi, broniący tytułu, z faworyzowaną włoską Perugią

Bez porażki

Drużyna prowadzona przez trenera Marcelo Mendeza dotarła do stolicy Turcji już w poniedziałek. Jeszcze tego samego dnia wieczorem jastrzębianie mieli lekki trening.

Polska drużyna przyjechała do Ankary bez porażki w tym sezonie Ligi Mistrzów. Rywale nie byli specjalnie wymagający, ale osiem zwycięstw z rzędu to i tak duże osiągnięcie.

Źródło: Imago Fornal miał znakomite momenty

W wypełnionej po brzegi hali atmosfera od początku była niesamowita. Podopieczni Mendeza nic sobie jednak z tego nie robili. Grali po prostu kapitalnie. Na wielkie wyróżnienie zasługiwali przyjmujący Tomasz Fornal i Trevor Clevenot. Obaj byli wręcz nie do zatrzymania.

Jastrzębianie wygrywali 20:15, ale po chwili Halkbank zbliżył się na punkt (20:19). Ostatnie akcje były popisem Clevenota (25:22).



Druga partia miała bardzo podobny przebieg. Jastrzębianie w drugiej jej części mieli również spokojną przewagę (18:14) i znów zrobiło się tylko 20:19.

Końcówka była bardzo zacięta. Po ataku Nimira Abdel-Aziza gospodarze obronili pierwszą piłkę setową. W kolejnej akcji mieli szansę wyrównać, ale kapitalnie zagrał Tomasz Fornal. Przyjmujący reprezentacji Polski sprytnym, technicznym zagraniem pokonał trzyosobowy blok gospodarzy. 25:23 i 2:0 dla gości.

Źródło: Imago Jastrzębski Węgiel walczy w półfinale Ligi Mistrzów

Wspaniałe odrodzenie

Gdy kolejną odsłonę asem rozpoczął Fornal, wydawało się, że potem będzie równie dobrze. Nic z tego. Niesieni dopingiem kibiców miejscowi siatkarze grali jak z nut. Jastrzębianie kompletnie stracili przyjęcie. Trener Mendez robił zmiany, ale rezerwowi kompletnie sobie nie radzili. Efekt 25:16 dla Halkbanku. O tym secie trzeba było natychmiast zapomnieć. I tak się stało.

Jastrzębianie w czwartej partii grali tak samo jak w pierwszej i drugiej. Liderzy byli znakomici, a kolejne akcje kończył atakujący Stephen Boyer. Po wspaniałych obronach i genialnym zbiciu z szóstej strefy Fornala było już 18:14. Miejscowi nie dali rady odwrócić losów meczu. Skończyło się 25:22.

Warto docenić świetną grę Moustaphy M'Baye. 31-letni środkowy jeszcze niedawno występował w pierwszej lidze, a ostatnio w Cuprum Lubin. W styczniu tego roku został zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Stało się to w obliczu poważnej kontuzji Łukasza Wiśniewskiego. W środę urodzony w Gdańsku M'Baye wystąpił w wyjściowej szóstce. Jego cudowny sen nadal trwa.

O awansie do finału zadecyduje dwumecz. Rewanż odbędzie się 5 kwietnia. Polski zespół potrzebuje jeszcze dwóch wygranych setów.

O godzinie 20.30 Grupa Azoty w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęła starcie z Perugią, w której składzie są m.in. Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon.

Półfinał Ligi Mistrzów, pierwszy mecz:

Halkbank Ankara - Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

Halkbank: Matić (9), Jaeschke (18), Ma’a (4), Abdel-Aziz (11), Ulu (10), Bruno (7), Done (libero) oraz Eksi, Coskun, Gulmezoglu (8), Ivgen (libero)

Jastrzębski: Toniutti (1), Boyer (18), Gladyr (9), Clevenot (12), Fornal (18), M’Baye (6), Popiwczak (libero) oraz Hadrava, Tervaportti, Szymura (1).