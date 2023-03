Przepiękna walka i zwycięstwo. Grupa Azoty bliżej półfinału Ligi Mistrzów

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

W fazie grupowej LM polski zespół rywalizował m.in. z Itasem. Przegrał dwa razy: 1:3 oraz 2:3, przez co zajął drugie miejsce i o awans do najlepszej ósemki musiał powalczyć w barażu. W nim pokonał inną polską ekipę, Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Pięć setów zaciętej walki

Bardzo zacięty był początek wtorkowego spotkania. Gra niemal punkt za punkt trwała do wyniku 5:5. Potem mistrzowie Polski - po akcjach Aleksandra śliwki i Łukasza Kaczmarka - odskoczyli na trzy punkty (8:5). Gdy na zagrywce był David Smith ta przewaga wzrosła do pięciu punktów (12:7).



Gdy było 24:18 kibice w hali "Azoty" myśleli, że zaraz będzie koniec pierwszej odsłony. Jednak Itas doprowadził do wyniku 24:22. W końcu, po dobrym ataku ze środka Smitha kędzierzynianie zakończyli tę część spotkania



W drugim secie - w dużej mierze dzięki zagrywkom Bartosza Bednorza – było 10:5. Zespół z Włoch najpierw doprowadził do remisu (16:16), a następnie wyszedł na prowadzenie. Grupa Azoty robiła w tym okresie za dużo tzw. błędów własnych, aby odwrócić losy seta.



Trzeci set był wyrównany do wyniku 21:21. Potem Itas zdobył dwa punkty. Nie był to jednak koniec emocji. Mistrzowie Polski zdołali wyrównać, ale potem punkty zdobywali tylko siatkarze z Trydentu.



Gdy w czwartym secie było 2:6 wydawało się, że kędzierzynianom będzie trudno doprowadzić do piątej odsłony. Jednak stosunkowo szybko odrobili straty i potem sami wypracowali sobie przewagę trzech punktów. Końcówka znowu była bardzo emocjonująca, ale tym razem górą byli mistrzowie Polski



W tie-breaku zespoły zmieniały strony przy wyniku przy wyniku 8:2. Jednak Itas nie poddał się. Zmniejszył stratę do dwóch punktów (było 10:8) ale nie zdołał już wyrównać.



Pod koniec maja 2022 r. siatkarze Grupy Azoty pokonali Itas Trentino 3:0 (25:22, 25:20, 32:30) w finale Ligi Mistrzów i obronili trofeum, które zdobyli też w 2021 roku. Mecz rozegrano w Lublanie.

Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - Itas Trentino 3:2 (25:22, 22:25, 22:25, 25:21, 15:10).



Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth, Norbert Huber.



Itas Trentino: Daniele Lavia, Sreco Lisinac, Matej Kazijski, Alessandro Michieletto, Marko Podrascanin, Riccardo Sbertoli - Gabriele Laurenzano (libero) - Gabriele Nelli, Donovan Dzavoronok, Domenico Pace (libero).