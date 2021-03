Przypieczętował awans do finału Ligi Mistrzów. "O takim meczu marzyłem od dziecka"

Zadecydował o tym tak zwany "złoty set" w półfinałowym środowym rewanżu, który kędzierzynianie wygrali 15:13. Ostatni punkt zdobył w nim Śliwka. Wcześniej przegrali u siebie rewanżowy mecz z Zenitem Kazań 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20).

- Oczywiście chcieliśmy "zamknąć" ten mecz już w czwartym secie, ale rywal był niezwykle mocny. Grają tam bardzo doświadczeni zawodnicy. Oni byli w decydującym momentach bardzo pewni, mocni. Nam brakowało tej dobrej akcji, piłki, pewności w odpowiednim momencie. Jednak ostatecznie udało się awansować. Trudno to na gorąco szczegółowo komentować. Myślę, że kibice (oglądali mecz w telewizji - red.) byli zadowoleni z poziomu spotkania - powiedział po meczu Śliwka.

Śliwka: świetnie grała cała drużyna

Przyznał, że był bardzo wzruszony, gdy w końcu po jego akcji udało się zakończyć pomyślnie rywalizację z Zenitem.



- Myślę, że to najważniejsza do tej pory zakończona akcja w moim wykonaniu. Jednak muszę podkreślić, że świetnie grała cała nasza drużyna. Przecież w tej ostatniej akcji najpierw Paweł Zatorski przyjął "w punkt" i mieliśmy do wyboru wszystkie opcje w ataku - ocenił.



Dodał, że bez znaczenia jest, z kim przyjdzie Grupie Azoty zagrać w finale: - Wiemy, że i tak zmierzymy się z kapitalną drużyną. Nastawiamy się na wielki pojedynek. Będziemy się starać pokazać najlepszą swoją siatkówkę.

Źródło: PAP/Krzysztof Świderski Śliwka zdobył decydujący punkt w "złotym secie"

Kaczmarek: największe emocje w życiu

Jego kolega z drużyny Łukasz Kaczmarek określił środowy mecz jako "rollercoaster".



- Dziś przeżywałem największe emocje na boisku w swoim życiu, ale wierzę, że jeszcze większe przede mną. W pierwszym secie pokazaliśmy bardzo złą grę. Takiej drużynie jak nasza nie powinno się to przytrafić. Jednak od drugiego seta graliśmy dobrze. Na pewno boli ta przegrana czwarta odsłona. Mieliśmy kilka okazji, aby skończyć, tak samo w tie-breaku - skomentował atakujący.

Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - Zenit Kazań 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20) i złoty set 15:13 - awans mistrzów Polski

Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle: David Smith, Benjamin Toniutti, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk - Paweł Zatorski (libero) - Bartłomiej Kluth, Rafał Prokopczuk.

Zenit Kazań: Bartosz Bednorz, Aleksandr Wołkow, Aleksandr Butko, Earvin N'Gapeth, Artiom Wolwicz, Maksim Michajłow – Walentin Gołubiew (libero) - Andriej Surmaczewski, Loran Alekno, Dienis Ziemczonok, Fiodor Woronkow.