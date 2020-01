Odezwał się stary uraz, Kurek znów cierpi. "To alarm bombowy"

Kurek o tym, co pozwoliło mu wyjść z kryzysu

W miniony czwartek Monza zbierała lanie 0:3 od Itasu Trentino, a Kurek niemoc kolegów bezradnie obserwował z kwadratu dla rezerwowych.

"Środek zapobiegawczy"

Siatkarze Iranu pojadą na igrzyska do Tokio Siatkarze Iranu... czytaj dalej » "W Monzie niepokój o Kurka. To alarm bombowy" - pisze o sytuacji Polaka "La Gazzetta dello Sport". Szczęśliwie w dalszej części artykułu Włosi dodają, że "atakujący od kilku dni ćwiczy już ataki i robi rozruch, a jego ostatnia nieobecność na parkiecie to jedynie środek zapobiegawczy".

Drużyna Kurka woli dmuchać na zimne i nie bagatelizować jego dolegliwości. Ból pleców to jeszcze skutek starego urazu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który zmusił siatkarza do poddania się operacji latem ubiegłego roku.

Kontuzja sprawiła, że mistrz świata stracił końcówkę sezonu w barwach Onico Warszawa i niemal całe rozgrywki reprezentacyjne.

Nie wiadomo na razie, czy sztab szkoleniowy Vero Volly Monza będzie mógł i zechce skorzystać z jego usług w najbliższych dniach. Drużyna z pewnością go potrzebuje, bo czekają ją trudne mecze z potentatami ligi - Sir Safety Conad Perugia z Vitalem Heynenem na ławce oraz Wilfredo Leonem w składzie i Cucine Lube Civitanova z Mateuszem Bieńkiem w składzie.

Vero Volley po 14 kolejkach Serie A1 zajmuje dziewiąte miejsce. Ma na koncie cztery wygrane i dziesięć porażek. Łącznie drużyna zgromadziła 15 punktów.