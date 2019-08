Polki po horrorze pokonały Tajki. W niedzielę decydująca walka o igrzyska

ZAPIS RELACJI TEKSTOWEJ

Polki zrobiły inauguracyjny krok do igrzysk. Tylko jeden dobry set rywalek Zgodnie z planem,... czytaj dalej » Turniej we Wrocławiu to dla wszystkich czterech startujących zespołów pierwsza szansa wywalczenia awansu na igrzyska olimpijskie. W piątek podopieczne Jacka Nawrockiego pokonały nie bez problemów 3:0 Portoryko. We wcześniejszym starciu tego dnia Serbki nie dały szans Tajkom.

Stawka źle podziałała na Polki

Drugiego dnia zmagań zawodniczki z Bałkanów pewnie zwyciężyły z Portorykankami, a o 20.30 Polki rozpoczęły walkę z ekipą z Tajlandii. Wiadomo było, że tylko wygrana sprawi, że zachowają szansę wyjazdu do Tokio.

Duża stawka meczu wyraźnie sparaliżowała nasze siatkarki. Biało-Czerwone były oczywiście zdecydowanymi faworytkami tego widowiska, ale nie potrafiły tego udowodnić w przekonujący sposób. Od początku Azjatki grały niezwykle ambitnie. Świetnie wyglądała ich gra w defensywie, z której są znane od dawna.

Końcówka pierwszej partii była bardzo emocjonująca. Przy wyniku 23:23 Malwina Smarzek-Godek czujnie obiła blok, a potem z przechodzącej piłki ostatnią akcję skończyła Martyna Grajber.

Coraz więcej błędów Polek

W drugim secie Tajki grały jeszcze lepiej. Wygrały tę odsłonę 25:22. Nasza drużyna miała wielkie problemy z defensywą. Na dodatek słabo funkcjonował blok i wyblok.

W trzeciej odsłonie Polki na drugiej przerwie technicznej prowadziły 16:13. Potem jednak pojawiło się mnóstwo błędów i zupełnie niezrozumiałych pomysłów. Rywalki potrafiły to wykorzystać. Wprawdzie jeszcze po akcji Smarzek-Godek pojawiła się szansa na zwycięstwo w partii (24:23), ale ostatecznie 28:26 wygrały rywalki.





Kwalifikacje olimpijskie #Tokyo2020 we Wrocławiu Polska vs Tajlandia 3:2 (25:23, 22:25, 26:28, 25:23, 15:11). O Matko! Co to był za bój!pic.twitter.com/Uag7Ggnvv4 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) 3 sierpnia 2019







W czwartym secie przebieg był podobny jak w poprzednim. Znów na drugiej przerwie technicznej gospodynie wygrywały (16:12). Po chwili przeciwniczki miały już tylko punkt straty. Na szczęście dla podopiecznych Nawrockiego rywalki pomyliły się w polu zagrywki, a potem kontrę skończyła Grajber (25:23).

Zmęczona Smarzek-Godek dała radę

Decydował tie-break. A ten zaczął się źle. Tajki wygrywały 5:3, ale polskie siatkarki dobrze zareagowały. Niezwykle mocno eksploatowana Smarzek-Godek kończyła trudne akcje. Na dodatek w końcu zaczął funkcjonować blok. Po takiej akcji Agnieszki Kąkolewskiej było 9:8 dla Biało-Czerwonych. Po asie Joanny Wołosz zrobiło się 12:9. Po świetnym serwisie Mędrzyk Polki miały cztery piłki meczowe (14:10). Udało się wykorzystać drugą okazję. Zrobiła to oczywiście Smarzek-Godek.

Źródło: Newspix Polki grały z Tajkami

W niedzielę o godz. 20.30 spotkanie z Serbią. Stawka meczu z mistrzyniami świata będzie jeszcze większa. Zwycięzca pojedzie na igrzyska. Przegrany będzie jeszcze miał szansę walki w turniejach kontynentalnych. Tam jednak awansować będzie o wiele trudniej.

Polska - Tajlandia 3:2 (25:23, 22:25, 26:28, 25:23, 15:11)

Polska: Wołosz, Smarzek-Godek, Alagierska, Efimienko-Młotkowska, Stysiak, Grajber, Stenzel (libero) oraz Mędrzyk, Kąkolewska, Zaroślińska-Król

Tajlandia: Guedpard Pornpun, Nuekjang Thatdao, Thinkaow Pleumjit, Kanthong Malika, Chatchu-On Moksri, Yupa Sanitklang (libero)





Tokio 2020. Turniej kwalifikacyjny siatkarek we Wrocławiu . Drużyna Liczba meczów Punkty Bilans setów 1. Serbia 2 6 6-0 2. Polska 2 5 6-2 3. Tajlandia 2 1 2-6 4. Portoryko 2 0 0-6