Znów kontrowersyjna wypowiedź kapitana kadry. Tym razem zaatakował Francuzów

Tunezja na początek. Polacy rozpoczynają walkę o igrzyska Turniej... czytaj dalej » W Ergo Arenie od 9 do 11 sierpnia wystąpią cztery drużyny. Na igrzyska pojedzie tylko zwycięzca. Terminarz turnieju, który jak zwykle, w takim przypadku układali gospodarze, wywołał kontrowersje. Najgłośniej wątpliwości wygłaszali Francuzi, którzy zapewne będą najtrudniejszymi rywalami dla Polaków.

Chodzi mu przede wszystkim o rozkład meczów piątkowych i sobotnich. W pierwszy dzień turnieju Polacy grają jako pierwsi - o godz. 17 zmierzą się z teoretycznie najsłabszą Tunezją. Za to spotkanie Francuzów z dużo silniejszą Słowenią wyznaczono na godz. 20.30. Dzień później Trójkolorowi zmierzą się z Biało-Czerwonymi o godz. 15 i to najbardziej zdenerwowało ich trenera.

- Ten układ gier jest całkowicie sprzeczny z duchem sportu. Jak mamy się odpowiednio zregenerować? - grzmiał szkoleniowiec Trójkolorowych Laurent Tillie.

"Francuzi zrobiliby podobnie"

- Takie jest prawo organizatora, że ustala się terminarz pod siebie. Dlaczego mielibyśmy z tego prawa nie skorzystać? Gdyby Francuzi organizowali turniej, pewnie postąpiliby podobnie. A to, czy ten układ nam pomoże, czy nie, zweryfikujemy na koniec. W finałowej fazie mistrzostw świata w Turynie graliśmy cztery mecze dzień po dniu i to też nie było normalne. Tutaj mamy układ taki, jak chcieliśmy. Trener tak to ułożył, żeby było najlepiej dla nas. A czy to się powiedzie? Zobaczymy – stwierdził Kubiak w rozmowie z mediami. - Pewnie wszyscy (Francuzi - red.) by chcieli zaczynać mecz od prowadzenia 1:0, wtedy by było fajnie - dodał ironicznie.

Nie pierwszy taki raz Kubiaka

Kapitan reprezentacji Polski niedawno miał kłopoty po wypowiedzi na temat irańskich siatkarzy. - Oni zawsze grają takie niewiniątka, że są super i fajni, a my najgorsi. Ale moje zdanie jest takie, że to są fatalni, złośliwi i chamscy ludzie. Dla mnie ten naród jest skreślony, mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami - stwierdził.

Za te słowa został ukarany przez Międzynarodową Federację Siatkarską (FIVB). Nie mógł zagrać w sześciu meczach reprezentacji.

Przed turniejem w Gdańsku martwi jednak forma sportowa Kubiaka, który tydzień temu podczas Memoriału Wagnera w Krakowie zaprezentował się fatalnie. Sam przyznał, że drużyna "grała w piątkę, a jego nie było na boisku", ale wierzy, że "świeżość i forma przyjdzie już od piątku".

- Michałowi czasami wymsknie się z ust za dużo, powie coś, co nie do końca jest przemyślane. Był już taki moment, że trochę się uspokoił, ale widzę, że teraz znów pojawiają się dziwne wypowiedzi. On jest cholerykiem, podobnie jak trener kadry Vital Heynen i oby nic złego między nimi się nie zadziało - powiedział były znakomity zawodnik Ryszard Bosek.