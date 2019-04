Kurek po operacji. Reprezentacji nie pomoże

Kurek od dawna zmagał się z bólami kręgosłupa, które w zeszłym tygodniu bardzo się nasiliły. Zawodnik nie chciał czekać na pogorszenie sytuacji i dlatego postanowił poddać się natychmiastowemu zabiegowi.

Operacja mikrochirurgiczna

Bez Kurka ani rusz. ONICO nie dało rady Jastrzębskiemu Węglowi Przetrzebione... czytaj dalej » - Przeszedł minimalnie inwazyjną operację mikrochirurgiczną kręgosłupa lędźwiowego - powiedział cytowany na stronie ONICO dr Mariusz Głowacki z CM Gamma, który przeprowadził zabieg. - Jest wcześnie po operacji i wraca do zdrowia. Zabieg przeszedł bez żadnych powikłań. Powrót do zdrowia potrwa około trzech miesięcy - wyjaśnił dr Głowacki.



Kurek do warszawskiego zespołu trafił w grudniu po rozwiązaniu kontraktu ze Stocznią Szczecin, która ostatecznie z powodu problemów finansowych wycofała się z rozgrywek. Ekipa ONICO bez swojego lidera przegrała pierwsze spotkanie półfinałowe z Jastrzębskim Węglem 1:3 i trudno jej będzie wygrać dwie kolejne konfrontacje, by móc zagrać o złoto.

Czy zdąży na kwalifikacje olimpijskie?

Znacznie gorzej, że Kurka zabraknie także w istotnych meczach reprezentacji Polski. Najlepszy siatkarz ostatnich mistrzostw świata na pewno nie wystąpi w rozpoczynającej się pod koniec maja Lidze Narodów.

Nie wiadomo, czy nie zabraknie go także w kwalifikacjach olimpijskich na turnieju w Gdańsku (9-11 sierpnia). Tam Polacy rywalizować będą z wymagającymi ekipami Francji, Słowenii i Tunezji. Z kolei we wrześniu Biało-Czerwonych czekają mistrzostwa Europy.