Kolejne przypadki zakażenia w Treflu Gdańsk. "Wirus bardzo łatwo się rozprzestrzenia"

"Osoby z drużyny oraz sztabu szkoleniowego, których wyniki testów już znamy, zaobserwowały u siebie niepokojące objawy, jak podwyższona temperatura" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie klubu znad morza. Koronawirus u siatkarza Trefla Gdańsk Jeden z siatkarzy... czytaj dalej »

"Poza zespołem ryzyko zdecydowanie mniejsze"

W sumie w gdańskim zespole SARS-CoV-2 stwierdzono u pięciu zawodników. Pierwszy przypadek w Treflu stwierdzono w piątek, drugi w niedzielę. Ze względu na dobro osobiste zawodników nie poinformowano o kogo chodzi. Natomiast cały zespół, sztab szkoleniowy oraz pracownicy i współpracownicy klubu rozpoczęli izolację, a także postępują zgodnie z zaleceniami sanepidu. Wszyscy czują się dobrze i przebywają w domach.

"Dobra wiadomość jest taka, że jeden członek sztabu i dwie osoby z marketingu mają wyniku ujemne" - powiadomił klub we wtorek.



- Zawodnicy ćwiczą razem po 4-5 godzin, pocą się, grają często jedną piłką, cieszą się w grupach po udanych akcjach, zbierają do okrzyku, wycierają pot z twarzy, czy dotykają tych samych przedmiotów bez ich dezynfekcji, spędzają wspólnie czas w szatni. Jeśli zakażenie pojawi się u jednego z nich to mamy do czynienia z warunkami, w których wirus bardzo łatwo się rozprzestrzenia - wyjaśnił na stronie Trefla Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak.

I dodał: - Jednak poza zespołem oraz najbliższym otoczeniem zawodników to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Warunki, w których najczęściej dochodzi do transmisji, to kontakt bezpośredni w odległości mniejszej niż 1,5 m i bez maseczek.



Niestety mamy potwierdzone kolejne cztery przypadki SARS-CoV-2 - dotyczą 3 zawodników i 1 członka sztabu. Dobra wiadomość jest taka, że 1 członek sztabu i 2 os. z marketingu mają wyniku ujemne. Pełny komunikat - https://t.co/seXVa0KtLu. pic.twitter.com/y3Vl7XIhWN — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) July 28, 2020





Klub wycofany z rozgrywek

Mimo to, Trefl wycofał się z plażowych rozgrywek PreZero Grand Prix. W sobotę 1 sierpnia w turnieju kwalifikacyjnym gdańszczanie mieli zmierzyć się w Warszawie z VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, KGHM Cuprum Lubin oraz BKS Visłą Bydgoszcz. Zamiast podopiecznych trenera Michała Winiarskiego zagra pierwszoligowa LUK Politechnika Lublin.

Zawiesić treningi zdecydowali się również koszykarze Trefla Sopot, którzy korzystają z tej samej sali treningowej w Ergo Arenie co siatkarze gdańskiego zespołu.

Zawodnicy i pracownicy Trefla Sopot, a także pracownicy hali również stopniowo otrzymywali wyniki testów. We wtorek po południu okazało się, że wszystkie są ujemne. Jeszcze tego samego dnia ekipa koszykarzy ma wrócić do zajęć.



Trefl Sopot wraca do treningów już od wtorkowego wieczoru. W klubie wszystkie przeprowadzone testy na SARS-CoV-2 ujemne. #plkpl#sercesopotu



https://t.co/klBXbIeMqI — Trefl Sopot (@treflsopot) July 28, 2020





Co ciekawe, niespełna dwa tygodnie temu, dokładnie 17 lipca oba zespoły uczestniczyły w imprezie na plaży w Sopocie. Zawodnicy obu drużyn m.in. grali w plażówkę oraz spotkali się z kibicami.